AMPROS decretó un paro por la falta de pediatras en el Notti

AMPROS comunicó en las últimas horas que realizarán un reclamo de médicos a partir de la semana que viene. El motivo del reclamo es "la falta de pedíatras en el Notti y la falta de médicos a nivel general en la provincia " y además piden mejoras económicas para distintas áreas de la Salud.

Según indicó el director Ejecutivo del Notti, Jorge Pérez "esto no escapa a la coyuntura", por lo que aclaró que esta medida no perjudicará el trabajo operativo del nosocomio: "Le enviamos tranquilidad a la población en general que el Notti da respuestas como siempre las ha dado, el hospital en este momento no tiene la ausencia de recurso humano, evidentemente ha aumentado la demanda de ese recurso humano porque es una época en donde aumenta el número de internaciones, las consultas por guardias, por esto de las cuestiones y las infecciones respiratorias y entonces todos los años nosotros hacemos una convocatoria para contar con mayor horas de recurso humano profesional".

Asimismo, aseguró que "no se debe a un estado crítico, sino que pasa todos los años y en realidad todos los años tenemos una respuesta más rápida y en esta ocasión no hemos tenido esa respuesta".

"Faltan terapistas porque no solo los terapistas pediátricos cubren la terapia del Notti sino que es el mismo equipo que cubre el Fleming, el Notti, el Schestakow y evidentemente no es una staff fijo por hospital sino que va rotando, explicó con relación al motivo de la carencia.

Por otra parte, indicó que "hay otras cosas también que tenemos que tratar de solucionar entre todos, ver cómo hacemos más atractivo al hospital Notti para que los médicos se formen en pediatría, en otras especialidades que cuentan con poco recurso humano , hoy se me viene en este momento gastroenterología, siempre son especialidades que tienen poco recurso humano pero también hay que ver que la formación y los años que hay que invertir en eso son muchos pero sin dudas hoy no es atractivo".

En este sentido, destacó: "Lo que está viendo es buscando tal vez ver cómo hacer más atractivo el hospital para que estas nuevas generaciones puedan venir al hospital y formarse, pero también es cierto que más allá de lo económico también tenemos que pensar que a veces hay servicios que no son elegidos por los chicos porque tal vez no quieren hacer guardias, no les interesa estar un fin de semana largo, son muchos años de estudio, son 6 o 7 de la universidad, 4 de la especialidad, 3 o 2 de una subespecialidad, son muchos años y cuando uno se pone a pensar económicamente no es atractiva la salida".

Debido a la falta de especialistas muchas cirugías debieron "reprogramarse" y lanzó: "Son alrededor de 500".Sobre el tema abundó: "En esta época necesitamos refuerzos porque si bien tenemos el plantel necesario, siempre puede haber una baja por enfermedad, por razones particulares y demás y por lo tanto hacemos una convocatoria, generalmente esa convocatoria la hacemos dentro del hospital y en esta oportunidad no hemos tenido la respuesta en tiempo y forma.

Finalmente, informó que "el paro de AMPROS está previsto para el próximo martes 21 de junio" y será sin asistencia a los lugares de trabajo.