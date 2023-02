Amazon firma acuerdo con Mendoza para impulsar la economía del conocimiento

Mendoza sigue siendo punta de lanza ante los ojos del país y marcando el horizonte en la economía del conocimiento. La firma de un acta compromiso entre el gobierno de la provincia y la empresa multinacional Amazon es una clara demostración de esto mismo.

Así lo destacó el ministro de Economía Enrique Vaquié y la delegación de ejecutivos de la empresa, que encabezó la gerenta para el Cono Sur de Amazon, Lorena Zicker, la misma que expresó lo siguiente a Ciudadano News: "Vamos a implementar el programa y se va a determinar cuál va a ser el marco para implementarlo, además tenemos que definir quiénes serán las personas afectadas y cuál es el foco.

"Sin embargo sabemos que se trata de personas que estén escolarizadas, no es necesario un gran nivel de inglés porque es un programa 100% en español".

Profundizando el alcance y los destinatarios del perfeccionamiento que introducirá Amazon, el director de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Federico Morabito puntualizó: "Tenemos que entender el proceso de manera transversal, el proyecto no está dirigido a empresas que se dedican a hacer desarrollo de software, está apuntado para las áreas de hotelería, gastronomía, para el sector vitivinícola, para las empresas de corte industrial que están en la provincia de Mendoza y que realmente necesiten mejorar su competitividad.

También el programa busca que las empresas generen innovación, procesos de transformación cultural, porque antes que nada la transformación de las empresas debe ser cultural. No es solamente incorporar tecnología porque es solo un vector, pero hay que hacer mucho foco en el talento y en la decisión de los empresarios de hacerlo porque quienes no lo hagan no podrán competir a nivel internacional con la dinámica que está tomando la economía a nivel global", manifestó Morabito.

Sobre los fondos que se han destinado para el programa a implementar, Federico Morabito señaló: "Esto requiere inversión, primero por parte de los empresarios de avanzar y el segundo punto tiene que ver con definir en cómo y ahí nosotros estamos hace tiempo formando consultores.

"Nosotros hemos puesto a disposición la línea del programa Mendoza Activa que permite financiar componentes duros y componentes blandos, ya que un producto de este calibre debe ser comprendido de una manera integral".

"Tenemos el Mendoza Activa Ciencia y Tecnología, el Mendoza Innova 2.0, el Mendoza Fiduciario que es un fondo que financia con créditos blandos de hasta 50.000 dólares para la implementación de todos los proyectos que tienen que ver con esto"

"Además se abrirán nuevas líneas de financiación para lo cual la provincia está haciendo un gran esfuerzo", explicó Morabito.

Producción periodística: Daniel Gallardo.