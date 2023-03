Zaira Nara sería la tercera en discordia entre Yatra y su novia

Sebastián Yatra junto a Zaira y Wanda Nara

En Intrusos en el Espectáculo, el periodista español Jordi Martin tiró una bomba inesperada. El comunicador deslizó que Sebastián Yatra tuvo un acercamiento con Zaira Nara en Río de Janeiro y eso habría desatado una crisis con la novia del cantante, Aitana.

"Si Wanda Nara ya tiene fama de cargarse matrimonios, ojo porque su hermana Zaira Nara ha estado a punto de cargarse una relación muy estable", detalló el periodista.

Para empezar, Martin explicó: "Hace un mes Sebastián Yatra estuvo con Wanda y con Zaira en el Carnaval de Río".

Además, el panelista de Intrusos en el Espectáculo detalló: "Hablé con una familiar de Aitana, novio de Sebastián Yatra y dice que a raíz del carnaval, una noche en la que se bañaron de madrugada en una playa de Copacabana o Ipanema, Aitana le dijo a Yatra: ‘Eres un sinvergüenza, es muy feo lo que has hecho’, a raíz de un acercamiento de él con Zaira".

Jordi Martin amplió: "Le he preguntado a Wanda y me dijo: ‘Ostras, Jordi, yo no sé nada, voy a hablar con mi hermana’, pero ella sabe que esa noche pasaron cosas", y añadió: "Son celos serios los de Aitana. Ha habido una crisis".