Zaira Nara habló de la infidelidad de su marido

Zaira Nara rompió el silencio y habló con Pía Shaw, una de las panelistas de LAM y reveló algunos detalles de su vínculo con Jacob Von Plessen luego de los fuertes rumores de ruptura que hubo en la pareja.

La panelista le consulto todo el tiempo vía WhatsApp si ella estaba finalmente o no separada y ella le respondió: “Me duelen mucho las cosas que se dijeron, prefiero llamarme al silencio en cuestiones personales. Lo que te puedo decir es que eso que se dijo de que lo encontré a Jacob en una infidelidad es totalmente mentira” y afirmó que la conoce a Jimena Buttigliengo.

En este sentido confirmó que “la invitó a uno de los cumples de sus hijos estando en Paris” y agregó: “Y dado que se inventan tantas cosas, prefiero dejarme los procesos para mi intimidad, pero me duele cuando se inventa y se falta el respeto”.

Ante la insistencia de consultarle si está o no separada le vuelve a responder: “Somos una familia y siempre lo seremos, no me gusta que inventen un perfil de Jacob que no es. Jamás lo encontré en nada”.

Finalmente sostuvo: “Pasa algo como en toda familia, pero no es para que me presionen. Hoy me duele que digan que lo encontré siendo infiel. Me duele por mi, por el y por la familia y amigos. Siempre prefiero llamarme al silencio, pero que dado que siguen inventando, dicen algo así y se reproduce en otros lados”.

Hace pocos días, Jacob viajó con sus hijos a San Martín de Los Andes y compartió imágenes en su cuenta oficial de Instagram, se la puede ver a Malaika muy entretenida con los cachorritos que tuvo una de las perras.

Según informaron, la modelo y su exmarido ya no comparten tiempo juntos después de la ruptura por lo que habría sido una “infidelidad” que dio que hablar en las últimas semanas. Es por eso que ahora dividen el tiempo que pasan con sus niños.