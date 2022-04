Yanina Latorre reveló uno de los motivos por el que Vicuña dejó a la China

La panelista más picante de LAM, Yanina Latorre, confesó que uno de los motivos por los que Benjamín Vicuña habría dejado a la China Suarez, es por ”sucia”.

La angelita, sostuvo: “Yo ya conté que se separaron porque ella es mugrienta. Es tremenda mugrienta, no pasa una escoba, ni te hace la cama, no usa bombacha. Él estaba acostumbrado a vivir como en un laboratorio con Pamipita, con la casa perfecta, toda limpia los yogures ordenados por color”.

Así recordó que la situación sería parecida a “durmiendo con el enemigo”, ya que se va a vivir con una hippie, que no usaba bombacha estando de sentada”. Y le refresca la memoria a De Britto: “¿Te acordás que contamos que llegaban de grabar y no había comidas no había nada, la heladera estaba vacía y los pibes estaban tirados por ahí”.

La separación entre ambos actores duró alrededor de 5 años y finalizó el pasado 20 de agosto cuando en su perfil de redes, Vicuña comunicó la decisión. Después de unos meses, se los puede ver a ambos rehaciendo su vida con una pareja.