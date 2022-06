Yanina Latorre padece de neuroma de Morton: ¿qué es esta enfermedad?

Día a día, Yanina Latorre muestra los detalles de su vida cotidiana a través de sus redes sociales. Este miércoles, la panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) despertó preocupación entre sus seguidores por una dolorosa afección que padece en la plata del pie, razón por la que ha comenzado un tratamiento: conocé los detalles.

Este miércoles por la mañana, Yanina Latorre apareció a través de sus historias de Instagram con una sorpresiva noticia para más de un millón y medio de seguidores. Mediante un video que subió a la plataforma de la camarita, la angelita reveló que padece neuroma de Morton y explicó de qué se trata.

“Hoy me empiezo a tratar con mi kinesiólogo, ahora les muestro mi pie, por el neuroma de Morton, ¡el pánico que estoy teniendo! No la estoy pasando bien”, expresó la panelista de espectáculos a través de la red social. Asimismo, indicó que deberá recibir un tratamiento de radiofrecuencia y Microelectrólisis Percutánea (MEP).

También remarcó que deberá realizarse más sesiones para calmar el dolor que la aqueja: “Tres veces tengo que venir, me la banqué chicos... Una aguja en el pie clavada veinte minutos. Qué grosa me siento”, expresó. “Se supone que eso me va a empezar a aliviar el dolor”, consideró Yanina Latorre con cierto desaire.

¿Qué es el neuroma de Morton?

El neuroma de Morton (también conocido como metatarsalgia de Morton o neuroma interdigital) es una afectación dolorosa que se produce en el pie como consecuencia de la irritación de uno de los nervios entre los dedos y el engrosamiento del tejido circundante. Es más frecuente que afecte al nervio entre el tercer y cuarto dedo del pie, aunque también puede afectar al nervio entre el segundo y el tercer dedo.

El dolor que provoca el neuroma de Morton se dice que se siente como si la persona estuviera de pie sobre una piedra en el zapato. Sin embargo, el dolor puede ser agudo y los dedos de los pies también pueden sufrir picores o experimentar entumecimiento.

Pronóstico de la enfermedad

En la mayoría de casos no es una dolencia grave, pero sí molesta, ya que el dolor puede incluso llegar a dificultar la deambulación de una manera cómoda. En todo caso, el especialista será quien decida el mejor tratamiento en cada caso, con el objetivo de aliviarlo cuanto antes.

Síntomas de neuroma de Morton

Aunque no hay síntomas externos en el neuroma de Morton sí que se manifiesta con sensaciones dolorosas o incómodas en el pie y los dedos, que pueden incluir:

Fuerte dolor punzante en la punta del pie.

Sensación de ardor en la punta del pie, que a veces irradia a los dedos.

Sensación de estar parado sobre una pequeña piedra en el zapato, o un pliegue en los calcetines.

Picor, hormigueo, ardor o sensación de entumecimiento en los dedos.

¿Cuáles son las causas del neuroma de Morton?

No se conocen del todo las causas que hacen que los nervios se irriten y se hagan más gruesos, pero es la irritación y el engrosamiento los que producen el dolor relacionado con el neuroma de Morton. Por otra parte, se cree que la causa podría residir en algún tipo de daño en el nervio, ya sea porque estirarlo demasiado o por sobrecomprimirlo.

Algunos factores de riesgo, que no está claro que produzcan el neuroma de Morton o simplemente lo exacerban, son:

Uso de tacones altos, zapatos ajustados o mal ajustados.

Algunos deportes, sobre todo aquellos que implican un impacto repetido en el pie, como correr o deportes de raqueta.

Sufrir otros problemas en el pie, como, por ejemplo, pies planos, arcos altos, etc.

¿Se puede prevenir?

El neuroma de Morton se puede prevenir en aquellos casos donde haya factores de riesgo derivados del uso de un mal calzado, o la práctica de algún deporte. Siempre se recomienda utilizar calzado cómodo, de la talla correcta, adecuado al pie del paciente.

Tratamientos para el neuroma de Morton

El tratamiento del neuroma de Morton depende de cada caso. El médico recomendará al paciente las mejores opciones para el paciente, según la gravedad y el tiempo que el paciente lleve sufriendo la afección.

Las opciones no quirúrgicas para el neuroma de Morton, con el objetivo de reducir la presión en el pie u ofrecer alivio del dolor, incluyen:

Cambiar de calzado.

Utilizar algún dispositivo ortopédico.

Perder peso.

Inyecciones de esteroides o soluciones alcohólicas, que pueden aliviar el dolor.

Analgésicos, como el ibuprofeno, para reducir la inflamación y el dolor.

No todos los pacientes responden a estos tratamientos, por lo que a veces puede recomendarse la cirugía. Supone la eliminación de tejido alrededor del nervio para crear más espacio y reducir la presión, o bien eliminar parte del propio nervio.