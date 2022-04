Will Smith exageró al golpear a Chris Rock según su esposa

El escándalo ocurrido entre Will Smith y Chris Rock en la 94.ª edición de los Premios de la Academia sigue dejando tela para cortar. El golpe que el ganador del Óscar le dio a Rock frente a todos en escenario del teatro Dolby se convirtió en el acontecimiento más destacado de la noche. Smith le dió un cachetazo al presentador luego de que este hiciera una broma sobre la cabeza rapada de su esposa, la actriz, productora, directora y cantante, Jada Pinkett Smith.

Desde el incidente, muchas celebridades han dado su opinión acerca del comportamiento de Will, incluso su hija, Willow Smith, habló del asunto. Mientras algunos lo aplauden, otros lo desaprueban, condenando todo tipo de comportamiento violento. Ahora, Jada Pinkett Smith también ha compartido lo que piensa sobre la conducta de su esposo en la ceremonia de premiación.

De acuerdo a información de US Weekly, Jada dijo que no estaba enfadada con Will Smith por haber golpeado a Rock, pero también declaró que "desearía que no hubiera tenido contacto físico" con el comediante. Además, una fuente le dijo en exclusiva al medio que la actriz reconoce que Will exageró, comentando lo siguiente sobre su pareja: "Fue en el calor del momento y fue él quien reaccionó de forma exagerada. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él reaccionó de forma exagerada".

Sin duda, las acciones de Will no están justificadas, y muchos consideran que el actor no pensó bien las cosas y se dejó llevar. La misma fuente comunicó que Jada no quería que Will se metiera en problemas para defenderla, ya que no necesita que nadie interceda por ella: "Ella no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no necesitaba hacer lo que hizo, ella no necesitaba protección. Ella no es un alhelí. Es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas. Pero ella estará a su lado".

Por otra parte, de acuerdo con lo reportado por el diario británico The Sun, la estrella inició un tratamiento en un centro de reposo bastante exclusivo con el fin de “gestionar todo lo que está ocurriendo en su vida”. Asimismo, una fuente cercana al nacido en Filadelfia comentó en exclusiva para ese periódico que “Will Smith se encuentra muy afectado por lo sucedido. Va a recibir ayuda en esta clínica de rehabilitación para lidiar con el estrés y la ansiedad generadas por los Oscars 2022”.

Queda claro que su carrera tendrá un giro luego de este hecho, e inclusive existen rumores en torno a que todavía podría perder el Oscar a Mejor actor principal que recibió por su rol en King Richard.