Wanda 'prendió fuego la Argentina' con sus posteos en Instagram

La redes sociales explotaron luego de un nuevo posteo de Wanda Nara en su cuenta de Instagram en el que atacaba a Eugenia 'China' Suárez.

La empresaria trató de hacer pasar que su cuenta había sido hackeada, ya que tras la publicación de un video con su marido, Mauro Icardi, los comentarios posteriores de la empresaria fueron polémicos y tiró una serie de epítetos contra la actriz, que durante el 2021 protagonizó un affaire con el futbolista.

“No pudo lograr su cometido con la China. Bien ahí”, fue el comentario de otra seguidora. “Ese gato de la China solo sabe acostarse con casados. Mauro no es tonto, por eso le contó a Wanda y la dejó a la China como lo que es, un gato regalado”, le respondieron.

De inmediato, comenzaron a aparecer más y más respuestas de la mediática como cuando una seguidora le pidió “tips” para “enganchar un novio lindo y con plata”. “ No te regales.No demuestres desesperación por el dinero o los espantás. Para ser ‘novia’ o ‘esposa’ tenés que demostrar ser especial o diferente’”, se podía leer.

Más tardes, la botinera compartió mensajes que La China le enviaba antes del escándalo por el affaire con Mauro Icardi.

En las conversaciones se ve que Eugenia, le comenta siempre con 'buena onda' los estados y le habla de lo lindo que son sus hijos y su familia.

También pusieron barbaridades sobre ella misma: "Deberías ser mas pu... como yo", y "La más put... soy yo"

Dentro de los múltiples comentarios que salieron de la cuenta de la mediática se ven intercambios de mensajes con La China: "Tenés que aprender a hacerlo como yo. El chileno calentón por bombacha floja se escapó”, decía uno de los posteos que aparecieron debajo del video.

Según se especuló en redes sociales, la mediática tendría varias cuentas falsas y el comentario sobre La China, se le habría filtrado desde su cuenta personal por lo que luego intentó tapar el escándalo realizando una catarata de comentarios sin sentido.

Entre las capturas que compartió Wanda, había uno de Esequiel Barco, donde le flamante refuerzo de River no para de enviarle mensajes privados y de comentar sus publicaciones.

Horas después de que Kenny Palacios anunciara que la cuenta de Wanda había sido hackeada, finalmente Wanda reapareció y agradeció a quienes la ayudaron a recuperarla. "Gracias a mis amigos que a toda hora me ayudan en todo. Hace dos meses me hackearon Twitter con casi 4 millones de seguidores y aún no pude recuperarlo. ¿Qué buscan?”, escribió en una story.