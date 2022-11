Viviana Canosa vuelve a la televisión en 2023: ¿En qué canal?

Viviana Canosa tuvo nefastas actitudes y terminó siendo expulsada -de un día para el otro- de A24. Pero a pesar de todo, ya tendría arreglado su regreso a la televisión para 2023.

La polémica comunicadora ya tendría cerrado un contrato para hacer un programa que iría de lunes a viernes por otra señal y que comenzaría a emitirse en febrero del año entrante.

La noticia fue confirmada por Marcelo Polino en su ciclo radial Polino Auténtico (Radio Mitre). "Viviana Canosa vuelve a la televisión en febrero. Ya firmó con La Nación", publicó en Twitter el periodista, afirmando que su colega llevará su programa a LN+.

Por su parte, Laura Ubfal informó en Gossip (Net TV) que, si bien Canosa está definiendo su llegada a La Nación, aún no firmó ningún contrato. De todos modos, detalló que la conductora televisiva de 51 años estaría en un ciclo que se podría ver de 16 a 18, y que luego haría el pase con Eduardo Feinmann.

Vale recordar que, hace algunas semanas, entrevistada por un movilero de Socios del Espectáculo, la periodista había avisado: "Estoy con reuniones para volver a la tele", y añadió que estaba definiendo a qué canal iba.

"Me habían ofrecido arrancar este año, pero había que correr gente y achicar horarios para que yo pudiera entrar, y cuando lo pensé bien dije: 'Me parece que no está bueno'", cerró.