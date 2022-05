Viviana Canosa destrozó a Verónica Lozano con esta burla

Viviana Canosa realizó una dura editorial en su programa, Viviana con Vos y esta vez destrozó a Verónica Lozano y a su marido, el Corcho Rodríguez. La conductora abrió la emisión indignada por la resolución que tomó el presidente de la Nación ante la causa por la fiesta vip en la Quinta de Olivos en 2020, en plena pandemia por coronavirus. A raíz de esto, recordó la burla de Lozano a Nicolás Wiñazki cuando el se mostró emocionado por no poder conocer a su sobrina recién nacida.

Para ser sobreseído de la causa por el festejo en Olivos, Alberto Fernández le ofreció al fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, $1,6 millones de pesos. Domínguez aceptó dicha cantidad de dinero y estalló la polémica.



"¿Se acuerdan de la burla de Verónica Lozano, la esposa del lobista, que se burlaba de Wiñazki porque quería conocer a su sobrina? Vero también se llevó moral a marzo", introdujo Canosa antes de poner al aire el video de Lozano imitando despectivamente a Nicolás Wiñazki. Luego, la figura de A24 se burló de Verónica y apuntó: "Estás casada con un lobista, por eso hablas bien del gobierno. ¡Ay tu marido lobista! Siempre en cosas turbias... ¡Valijero, valijero, valijero... el poder... valijero!".

“¡Qué vergüenza que me dan, bol*do! ¿Cómo no tenés empatía? Una comunicadora se burlaba de otro comunicador porque quería conocer al sobrino. ¿No tenés sobrinos, Lozano? Tu marido es noticia siempre que aparecen cosas turbias. ¿Nadie es kirchnerista gratis, no? Para vos y para tu marido, ¿será que todo es plata? ¿estarán muy entongados con el gobierno? Mucho Aspen, pero toda con la nuestra”, continuó la figura de A24.

“La grieta, Vero... la grieta es moral. Menos Aspen y más empatía. ¿También te vas a burlar, Lozano, del dolor de Pablo Musse, el papá de Solange, por querer despedirse de su hija? Qué nivel de caradurismo y estupidez, están allá arriba en la torre, bien alta”, añadió.

Finalmente, cerró su descargo diciendo: “Verónica Lozano y el Corcho Rodríguez también te muestran que la grieta es moral. Ustedes no pueden sentir el dolor de la gente porque se olvidaron, tienen mucha guita de la nuestra. Lo que es mirar al otro con compasión...”.