Viviana Canosa confirmó su renuncia a A24: “Siempre libres y dignos”

Viviana Canosa anunció el fin de su programa en A24, Viviana con Vos, después de que le prohibieran presentar un informe crítico contra el ministro de Economía, Sergio Massa. La conductora usó la red para manifestarse sobre el tema e indicó que se va por “diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión”.

Después de que le prohibieran presentar un informe contra Massa, Canosa abandonó el estudio de A24. Pasada la medianoche, a través de su cuenta de Twitter, la conductora compartió un comunicado donde anunció su decisión de renunciar debido a lo sucedido.

"Esta noche ha terminado nuestro ciclo #Vivianaconvos por A24. Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica", comenzó Canosa su descargo.

Y continuó: "Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos. También tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar", remarcó.

"No somos ingenuos. Sabemos que la comunicación amplifica e influye. Pero no confundimos el problema con el síntoma. No son lo mismo. Nuestro compromiso es con los hechos y con la verdad. Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas", indicó la conductora.

Por otro lado, Viviana Canosa agradeció a A24 por haberle "dado pantalla durante un año y medio", así como también "a todos los trabajadores del canal por la calidad de su trabajo y su cariño".

Por último, expresó contundente: "Podemos estar acertados o equivocados. Pero siempre libres y dignos. Gracias a ustedes por acompañarnos cada noche".

Qué pasó con Viviana Canosa en A24

Viviana Canosa tenía todo preparado para la emisión del viernes 5 de agosto de Viviana con Vos, por A24, cuando aparentemente le impidieron desde la empresa poner al aire un duro informe sobre Sergio Massa, flamante ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura.

Horas antes de comenzar su programa, Viviana Canosa anticipó que pondría al aire un informe titulado "Runflación". "A las 21 horas en Viviana con Vos", puso en una historia de su cuenta de Instagram y en Twitter. Sin embargo, el tiempo pasó y la conductora nunca salió al aire. La situación puso en alerta a los televidentes y seguidores de Canosa, quienes comenzaron a exigir una explicación.

Apenas se hizo tendencia en Twitter el nombre del programa de Viviana Canosa, Jorge Rial expuso desde la cuenta que tiene en dicha red: "Se fue @vivicanosaok del canal. No la dejaron poner un informe crítico sobre @SergioMassa". "Ella asegura que fue orden directa de Daniel Vila", indicó el conductor de Argenzuela (C5N y Radio 10).

El comunicado de América tras la ausencia de Viviana Canosa en A24

Minutos más tarde, cerca de las 22 horas, la periodista Marcela Pagano leyó al aire un comunicado emitido por la empresa. Aunque no mencionaron a Canosa en ningún momento, el texto fue más que contundente y en referencia a su programa y el informe que iba a poner al aire.

"Ante la profusa difusión de videos callejeros tomados por desconocidos con teléfonos celulares, generando escraches y violencia, no solo verbal sino también física, a funcionarios públicos, políticos y dirigentes en general, y luego subido a las redes sociales, el Grupo América ha tomado la decisión de no difundir los mismos", reza el texto.

"Ello en razón de la agitación que estos desconocidos provocan con sus agresiones en un momento en el que el país requiere la colaboración de todas las fuerzas políticas, y de la sociedad en general, para mantener la paz social y el respeto por las instituciones", concluye el comunicado emitido por la empresa.