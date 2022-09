VIDEO | Tamara Báez se grabó manejando y en las redes la criticaron duramente

Tamara Báez está acostumbrada a subir absolutamente todo lo que hace a sus redes sociales. En la noche del jueves no frenó sus impulsos digitales al retratar el momento en el que viajaba con su auto. La influencer hizo una arriesgada maniobra al grabarse manejando, mientras llovía.

El momento quedó inmortalizado en sus historias de Instagram, donde la mamá de Jamaica, la hija de L-Gante, compartió el breve video con sus seguidores.

Cómo fue la maniobra que hizo Tamara Báez

En su Instagram, Tamara subió las imágenes de cómo regresaba a su casa desde el gimnasio. El contexto no era el mejor para hacerlo: había empezado a llover, con el peligro que eso puede generar en una distracción de un segundo.

“Salí muy ATR del gym”, escribió la influencer, mientras su voz se entremezclaba a todo volumen con el tema “Desesperados” de Rauw Alejandro & Chencho Corleone.

Si bien no estaba lloviendo, la maniobra de haber grabado ese momento mientras manejaba no solo es temeraria por el riesgo a un accidente sino que está prohibida por la ley.

La relación entre Tamara Báez y L-Gante: las novedades

En las últimos días, la relación entre L-Gante y Tamara Báez quedó en la cuerda floja. Un video donde se lo ve a él en la entrada de un hotel alojamiento potenció las versiones de que la pareja rompió, aunque no hay una voz oficial que lo haya dicho abiertamente.

Ahora no tardaron en salir nuevos testimonios acerca de la vida sentimental del cantante. Mica Salatino es una joven que visitó el piso de Nosotros a la mañana diciendo que era una amante del cantante. Tamara no ocultó su sorpresa al poner eltrece en su televisor.

Cuando escuchó lo que estaba diciendo, la influencer no dudó en sacarle una foto al televisor, escribir bien grande “JAJAJAJAJAJA” y acompañar la publicación con un remix de la frase viral “Dije, ¡¿qué?! Me quedé como, WTF, ¿¡esto es real?!”.

La bailarina contó que recibió un mensaje de Tamara donde le decía que la iba “a hundir”, y le pedía que deje de subir posteos hablando de la situación. “Me ataca porque yo en el video dije que de los cuernos nadie se salva, y que ella no es mi amiga”, contó Mica.

“Yo hablé de la movida en general, porque suelen pasar estas cosas”, lanzó sin vueltas. “Puso un choclo así bardeándome, y después puso que no me iba a dar fama. Capaz tiene el cul... sucio. Si no ¿Por qué saltas así? Si solo hice un video jodiendo. Acá nadie es un santo tampoco”, sentenció.