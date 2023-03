Finalmente llegó la primera jornada de eliminación de MasterChef que dejó como resultado, quienes serán los 16 participantes que comenzarán a disputar la gala definitiva. Todo el certamen será seguido de cerca por los jurados, Germán Martigegui, Donato de Santis, Damián Betular, y la conductora Wanda Nara.

Durante la gala, Fiama tuvo que retirarse debido a problemas de agenda, lo que dejó una vacante para los últimos rezagados. Los cocineros y conductores del espacio, les asignaron a los participantes, la tarea de hacer una torta marquise de chocolate.

Uno de los grandes desafíos por parte de los participantes, pasó por el manejo del horno. Este instrumento de cocina suele causar problemas a los iniciados y bajo la presión de los tiempos, todo puede terminar de la forma menos deseada. Hubo varios participantes que no llegaron a cocinar del todo bien el bizcochuelo, como fue el caso de Malena, que pasó media gala llorando a pesar de haber contado con la ayuda del guardavida Juan Francisco.

Las respuestas del jurado ante quienes presentaron el plato con el bizcochuelo crudo, fueron lapidarias; caso que abarcó a Malena y Gabriela, a quien le faltó “poquito, poquito”, lo cual le hizo “salir el alma del cuerpo” a la participante, según sus propias palabras.

“Vine a buscar un sueño, a tratar de recuperar mi alegría. Me enseñaron mucho y la verdad es que me llevo recuperadas las ganas de volver a cocinar, como lo hacía antes. ¡No tienen idea del sacrificio que yo estaba haciendo para estar acá!, dijo la participante entre lágrimas.

“Siempre fui líder en mi familia, y dejar a mi marido con mis hijas, que prácticamente me empujaron y me dijeron que me vaya a cumplir mi sueño. Yo vengo de una familia muy humilde, y jamás imaginamos algo así”, agregó Gabriela, generando lágrimas en los ojos de Wanda y de otros participantes.

“Gabriela, te voy a dar un abrazo. Quedate con eso, con las ganas; y estoy muy feliz que MasterChef te devolvió las ganas. Seguí adelante por todos estos que tenés acá y por tu familia. Gracias”, le dijo Wanda Nara, generando confusión con sus palabras.