VIDEO | La China Suárez y Joaquín Furriel, juntos en Uruguay

La China Suárez y Joaquín Furriel están juntos en Uruguay, donde graban una nueva película. En las últimas semanas, parece que la actriz le ha servido de inspiración y coach para empezar a subir contenido en su Instagram.

En un descanso de las grabaciones, la actriz tomó el celular y comenzó a grabar el momento en el que Joaquín Furriel intentaba crear contenido propio, pero dado que no es muy bueno manejando esta red social, la China Suárez aprovechó y en medio de un momento muy jocoso, lo mandó al frente.

“Me dijiste que ya tenías tu contenido. No me preguntes a mí”, le dijo la China Suárez a su amigo. Furriel le comentó que así no valía y que él ya tenía claro su propio contenido, hecho con mucho esfuerzo, lo cual era algo que lo tenía muy contento.

La demora para subir los videos, según contó Joaquín, es que está dando un orden a los videos, pero parece que hablaba muy fuerte y la actriz le preguntó, ¿Por qué hablaba tan fuerte?, si estaba a su lado. El actor, en un mar de risas, afirmó que hacía las veces de conductor de programa.

La actriz acusó a Furriel de robarle contenido, pero todo en un marco de risas e ironías en medio de las grabaciones de la película en la que la China Suárez participa y donde su personaje se llama “Rita”.

Una de las escenas de la nueva película que la China filma en Piriápolis, Maldonado, Uruguay, su personaje, Rita, debe ir arriba de una moto, manejada por ella, pero, al parecer, la máquina no funcionaba y la actriz pensó que ella podría hacerla arrancar, desconociendo que se trataba de una falla técnica y no de una mala manipulación.