VIDEO: El perrito Caramelo se cayó a la pileta y cortaron la transmisión

El lunes por la noche se vivieron momentos de mucha emoción en la casa de Gran Hermano (Telefe), tras el ingreso de los familiares de los seis participantes. Pero, luego de charlas, presentaciones y abrazos, ocurrió un episodio que empañó la alegría: uno de los perritos, Caramelo, cayó a la pileta y causó preocupación no solo de parte de los jugadores, sino también de los televidentes. Como si fuera poco, la producción cortó la transmisión en ese momento.

“No te lo puedo creer, pobrecito. ¿Cómo se cayó?”, exclamó Gladys, la mamá de La Tora, desde la cocina de la casa, donde estaba junto a su hija y a Florencia, la hermana de Camila. En ese instante, las tres vieron que en el patio había varias personas alrededor del animal, recién rescatado del agua. Se trató de Caramelo y esto generó gran preocupación por su salud.

Los nervios se apoderaron de Camila, quien detectó el peligro en el que se encontraba el cachorrito y pudo sacarlo de la pileta. Nacho y su padre lo arroparon de inmediato.

“Menos mal que lo vi”, comentó la joven de Ituzaingó aún asustada. A su vez, detalló que el accidente ocurrió porque el enrejado alrededor de la pileta quedó abierto y habilitó el paso del perrito, que posteriormente cayó al agua.

Después de esta breve charla, Nacho pidió que le traigan un secador de pelo y se vio como trasladó al perrito hacia el interior de la casa. La transmisión se cortó en ese instante y hubo repercusión en las redes. Horas más tarde, cuando los chicos estaban por ir a dormir, Julieta quiso hablar sobre lo sucedido, pero La Tora le dejó en claro que no iban a tocar el tema.

Para llevar calma a los seguidores del programa, quienes se quedaron preocupados por el perro, el host digital, Diego Poggi, compartió un mensaje en su cuenta de Twitter y fue contundente.

“Parece que uno de los perritos se fue al agua en la pileta, pero está todo bien no se asusten. Volvió la transmisión al toque. No flasheen”, señaló. De esta manera, pidió que no se especule con lo ocurrido.

La primera voz oficial que habló sobre lo ocurrido fue Diego Poggi, a cargo de la transmisión de la madrugada por Twitch, quien aseguró: “Para que se queden todos tranca, ahí está Caramelo, no le pasó nada, pisó solamente el escaloncito donde está el agua. Prueba de vida del gordito".

"Igual tranquilos, hay veterinarios, está recuidado, están todas las cámaras, están todos los productores, está todo el mundo mirando, se abalanzan para que les perres estén bien”, agregó.

Más tarde, se la pudo ver a Romina, que ya manifestó intenciones de adoptar a Caramelo, con el perrito en brazos: “Me muero si te pasa algo”.

No obstante, lo ocurrido podría adelantar una decisión que ya había sido informada por el productor y ex participante del reality Gastón Trezeguet: los perros abandonarán la casa en los próximos días.

La semana pasada, en medio del programa de Georgina Barbarossa, mientras transmitían en vivo lo que sucedía dentro de la casa, con los perritos despiertos jugando con sábanas y zapatillas y los hermanitos durmiendo, aclaró: “no se quedan hasta la final, eh”.