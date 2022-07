Las fotos eróticas de famosas y famosos de Argentina son una tendencia que va en alza. Ya se sumaron a distintas plataformas de contenidos para adultos, algunas mediáticas como Ivana Nadal, Silvina Escudero, Charlotte Caniggia, Barby Silenzi y Florencia Peña. A ese negocio, se va a sumar ahora, a Cinthia Fernández, quien dijo que venderá contenido (fotos y videos hot) en DivasPlay.

Cabe agregar que para ver el contenido de la modelo y panelista televisiva) hay que estar suscripto a la plataforma, cuyo costo es de US$15 mensuales.

La situación financiera personal de la ex de Matías Defederico parece no ser la deseada por ella y en diálogo con LAM, Cinthia confesó el objetivo que tuvo su incursión en la plataforma de producción de contenido erótico.

"No quería hacerlo, pero yo necesito la guita y la propuesta económica es buena", confesó Cinthia.

"Yo necesito la guita porque mantengo toda mi casa y tengo muchísimos gastos. Me sirve la guita. Para mí es como un laburo, tengo que trabajar de sexy y lo hago", agregó la modelo que también reconoció que en un principio tenía sus reparos para no entrar en este tipo de negocio.

Cinthia Fernández y la producción hot para DivasPlay

La panelista de Momento D, dio detalles del contenido que encaró en la plataforma para adultos, DivasPlay.

"Yo no estoy teniendo sexo con nadie. Yo elijo el contenido que quiero. No me pongo en pelotas total. A mí no me toca nadie", contó Cinthia Fernández.

En cuánto a los planteos o cuestionamientos que recibió por parte de diversas personas por prestarse a ese tipo de industria, la modelo fue contundente y dijo: "Antes eras un gato. Ahora esto lo hacen figuras muy grosas, que tienen millones y millones de seguidores en redes sociales. Estrellas de Hollywood hace lo mismo que hacemos nosotras acá. Pero a nosotras se nos critica más".

"Yo dije toda mi vida que me arrepentía de mostrar la cola porque se lo iba a tener que explicar a mis hijas, pero la realidad es que necesito la guita. Lo quiero hacer porque me sirve la guita. No sé por cuanto tiempo lo voy a hacer. Si mañana se lo tengo que explicar a mis hijas les voy a decir 'porque necesitaba la guita'", reiteró la modelo, madre de Francesca, Charis y Bella Defederico.

"Todas lo hacen por la guita, para mí", aseguró Cinthia, que reconoció que hacer producciones eróticas "le dan vergüenza".

"Yo hago esto porque me deja buena guita, no porque me encante la liberación de los cuerpos. ¡No! Yo no meto ese chamuyo", confesó.

La influencia que llevó a Cinthia Fernández a realizar contenido para adultos

En la nota al citado medio, Cinthia Fernández contó que famosa argentina le insistió para que acepte el ofrecimiento de sumarse a la plataforma para adultos.

"Nos pasó en el cumpleaños de Yanina (Latorre). Lourdes (Sánchez) es muy linda, muy sensual. '¿Por qué no lo haces?' Y estaba el Chato (Prada) al lado, que me preguntó cuanto me pagaba. Le dije y él dijo 'cuando firmamos'. Y sí, es lo más fácil".

El propio De Brito (conductor de LAM) dijo luego de la entrevista que las plataformas pagan "un muy buen dinero en dólares fijos, algunas 10 u 12 mil dólares fijos y después van a porcentaje por suscripción". "Cinthia tiene muchos seguidores, la gente la quiere ver. Por eso la querían. Pero ella tenía muchos prejuicios", contó.