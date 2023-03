Video: Belinda fue atacada por un fanático y terminó con la espalda lesionada

Belinda se llevó un gran susto mientras se presentaba en vivo en México, en la Feria de las Fresas Irapuato 2023. Un fan pasó la barrera de seguridad y subió al escenario para abrazarla. El muchacho la tomó fuerte por la cintura mientras que ella intentó mantenerse en pie. Esto preocupó a la artista y a su equipo de trabajo.

“Te relajas, te juro que no te van a agarrar”, buscó calmarlo Belinda. Después de varios segundos pudo separarse de él. También, según trascendió, le pidió a su gente de seguridad que le dieran una botella de agua y que lo trataran con cuidado. Aparentemente, el joven estaba borracho.

“Quedate ahí y te tomas eso y respirás. Casi te da algo, ¡me asustaste!”, le dijo Belinda. “Está pedito, está pedito, no pasa nada”, explicó al resto del público antes de seguir con sus show.

La palabra de Belinda

Horas después, la estrella latina llevó tranquilidad a sus seguidores en Instagram con una storie donde detalló lo sucedido sobre el escenario.”En el concierto de hoy se subió una persona, casi me tira y me lastimó, además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda”. En las redes sociales, varios seguidores de la cantante opinaron sobre la forma en que trató el complicado momento que vivió.

“Primero hubiera hecho que lo bajaran a golpes y después lo hubieran metido en la cárcel. Pero no, la “mala” hubiera sido Belinda, en tiempos donde hasta defenderte de un acosador puede ser “incorrecto’”, escribió una fan en las redes sociales. “Belinda tratando excepcionalmente al fan que casi la mata. Qué bella, qué madurez, qué clase, qué todo. La amo mucho” o “Muchos están aplaudiendo la forma en la que Belinda manejó esta ofensa, pero nada más alejado de la realidad. Nadie tiene derecho a manosearte con el pretexto de estar alcoholizado o ser tu fan. Y todavía lo abraza, yo no podría”, fueron otros de los mensajes.