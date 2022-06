Vicuña contra la China: "Soy padre hace 16 años, jamás me cuestionaron"

La China Suarez y Benjamin Vicuña no están pasando por su mejor momento. Según indicó Yanina Latorre hace un tiempo en LAM, la ex pareja sólo tendría comunicación “mediante abogados” por temas de sus hijos y la rubia no le contestaría las llamadas al actor.

En medio de la polémica, la China realizó una serie de historias en donde dejó entrever que ella es madre 24/7 (las 24 horas, los 7 días de la semana) la mayoría parte del tiempo ya que el padre de los niños “viaja mucho”. Estos dichos generaron tensión y molestaron a Benjamín Vicuña que por primera vez salió al cruce y se defendió.

El artista le mandó un mensaje a Karina Iavícoli, panelista de Socios del Espectáculo en donde expresó: ““Sobre el tweet de la China hablando de sus viajes, él dijo ‘Sinceramente no entiendo qué es lo que pasa y por qué se cuestiona mi rol’”.

Por otra parte, agregó sin filtros: “Yo vivo en Argentina para estar cerca de mis hijos y los amo profundamente, soy padre hace 16 años y jamás me cuestionaron mi rol”, dejando entrever que con sus hijos mayores -los que tuvo con Pampita- nunca tuvieron problema ni hablaron de que su falta de presencia.

Al parecer ambos transitan un tenso momento. La China en cambio, si fue criticada duramente en redes sociales debido a su rol como madre, porque según trascendió, en algunas ocasiones dejaría a sus hijos pequeños para salir con su nuevo novio, el cantante Rusherking.

Yanina fue una de las que salió tajante a opinar sobre sus actitudes: “No me metí con los hijos de la China, al contrario, los defendí. Me gustaría que ella sea más presente con sus hijos y los cuide. De verdad, me da mala imagen una chica a las siete de la mañana saliendo de un hotel con un pibe de veinte años cuando tiene tres pibes en la casa, en la loma del ort…, que si les pasa algo no llega nadie”.

Cabe destacar que en su momento la cantante había expuesto contra Vicuña: “Con respecto a mi maternidad. Las mujeres vivimos con nuestros hijos 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto pues viaja mucho por 'trabajo'). Hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo más”.