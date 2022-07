Un policía bipolar, una sexópata y una stripper: los insólitos aspirantes al Gran Hermano

Gran Hermano prepara los motores para volver a la pantalla chica este 2022. Como muestra de lo que se vendrá, los casting de los aspirantes se viralizaron en las redes sociales.

Hasta el momento algunos de los perfiles que más llamaron la atención de los usuarios fueron una joven que se autodefinió como “sexópata”, un joven que se presentó como “tincho”, un policía que dijo ser “bipolar” y una joven que no trabaja ni estudia, pero que aseguró ser una “showoman”.

Uno por uno: estos son los aspirantes a ingresar a la casa de “Gran Hermano”

Tomás Holder tiene 21 años y es un influencer de Rosario. “Tengo 225 mil seguidores en Instagram y 500 mil en TikTok. Fui influencer del verano, salí en varios programas de televisión”, dijo en su presentación el joven que destacó que le encanta “la joda” y las mujeres. “Soy un pibe avasallante y quiero entrar al programa para demostrar cómo se juega. Voy a ser misterioso, voy a saber cuándo hablar y cuándo no y obviamente voy a tener que manipular a la gente para ganar”, concluyó en su presentación el aspirante que advirtió que entrará en la casa para generar “revuelo”.

Ludmila es oriunda de Córdoba y contó que trabajó en varios lados, pero que lo suyo es hacer café. “Cafecitos dulces, amargos, fuerte, suave, el que vos me pidas, el que a vos te guste”, precisó. Además se definió como una ”persona extrovertida y sexópata”: “Todo tema que hablemos lo voy a relacionar con el sexo. Perdón, pero soy así”. A modo de cierre advirtió: “Voy dispuesta a todo. Me considero muy compañera. Fui al jardín”.

Mauro, un joven de 25 años, sostuvo que se presentó al casting porque sus amigos le dijeron que es “canchero y entretenido”. Reveló que estudia marketing en la UADE y que se anotó en 2019 “por las minas”, pero como le fue bien se quedó estudiando. A modo de cierre indicó que juega al rugby, va mucho al gimnasio y que es ‘tincho’.

Oriana tiene 24 años y es de La Matanza. “No trabajo, no estudio. Básicamente vivo de joda. Me encanta ir de fiesta en fiesta con mis amigos y pasar tiempo con ellos”, dijo en su presentación donde además remarcó que es “bastante malcriada” y que consigue todo lo que quiere. A modo de cierre se definió como una “showoman”: “Estar conmigo es cagarse de risa todo el día y tener diversión garantizada”.

Sunny tiene 26 años pero decidió que va a tener 18 por siempre. Su filosofía de vida de basa en dos ejes: que la vida es una sola sola y “hacer todo por la anécdota”. Su sueño es entrar a Gran Hermano 2022 y estar sentada en sillón del programa de Vero Lozano.

Sebastián “Baby Face” Cola aseguró que “la rompe”, que está “explotado”, “trabadísimo” y que “da bien en cámara”. Taurino y con ascendente en Acuario, se definió como “experto en leer gente”. “Traje un bebé al mundo en el 2000 y pico. Ahora la pendeja debe tener como veintipico y nunca supe nada de ella, así que es otro de los motivos por los que quiero entrar al reality”, expuso entre sus razones.

Durante las últimas horas se conoció el video de Alejandro Domínguez, un efectivo de la Policía de Mendoza (actualmente separado) que se postuló en un video de un minuto de duración para ser uno de los participantes de “la casa más famosa de Argentina”, como suele describirse al reality show “Gran Hermano”.

“Mi nombre es Alejandro, tengo 31 años, soy de la provincia de Mendoza y soy policía. Necesito entrar a la casa de ‘Gran Hermano’ porque siempre fue mi sueño. Lo sigo desde ediciones anteriores y me llama mucho la atención. Más allá del premio, vamos por la fama, el hacerse conocido”, escribe Domínguez al comienzo del video.