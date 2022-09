Un estadio de fútbol se llamará Santiago Maratea

Luego de lograr el objetivo de su colecta millonaria para ayudar a un club, desde la institución decidieron agradecerle de la manera más insólita.

Santiago Maraeta sigue siendo tendencia pero ahora se debe a un hecho más curioso. El influencer se propuso juntar, por lo menos, 1.5 millones de pesos para el Fútbol Club Ezeiza de la Liga Metropolitano y gracias a sus seguidores lo consiguió rápido.

Tal como explicó él mismo a través de sus historias de Instagram, el mencionado equipo sueña con llegar a la D, pero sus dificultades ecónomicas son una traba para su progreso y ante ello expresó: "No tienen nada. El Municipio de Ezeiza les dio como un terreno donde entrenan, pero hicieron como una cancha con líneas de cal y se les borraron. No pueden jugar de local porque no tiene alambre en ese terreno que les dieron, y por reglamento para poder poner cancha tenés que poner alambre. Entonces siempre juegan de visitante, tienen que pagar el bondi, no tiene un mango, la historia me entró".

Además agregó que muchos de los chicos que juegan en el club “están en la calle o están en el colegio y después no pueden estar en sus casas“. FC Ezeiza es una institución que se fundó en 2021 y que participa en la Liga Metropolitana de San Vicente y tiene reconocimiento de AFA. El monto que necesitaban era de 2 millones de pesos, pero al final llegaron a 4.5 millones. Luego de lograr llegar a la meta, Maratea lo comunicó en sus redes sociales.

Ante la noticia, el Club se pronunció en agradecimiento y decidieron retribuirle de una manera muy curiosa: le pondrán el nombre de Santi Maratea a su cancha.