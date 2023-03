Un argentino denunció a los Rolling Stones por plagio

El amor entre The Rolling Stones y el público argentino es mutuo. Para la banda inglesa, los fanáticos de nuestro país son los mejores del mundo y cada recital que realizan en estas tierras tiene entradas agotadas.

Pero hay un argentino que no parece estar muy contento con los integrantes del grupo, ya que los denunció por un supuesto plagio a dos de sus canciones.

Se trata de Sergio García Fernández, mejor conocido por su nombre artístico Sergio León; quien inició una demanda por plagio contra Mick Jagger y Keith Richards.

El compositor argentino se presentó en la corte federal de Nueva Orleans argumentando el cantante y el guitarrista de la banda británica "se apropiaron indebidamente de muchos de los elementos reconocibles y protegidos" de dos temas de su grupo Angelslang.

La canción en cuestión es Living in a Ghost Town, que The Rolling Stones publicó en 2020 y que sería un plagio de So Sorry y Seed of God, compuestas por Sergio León.

En la demanda se explica que el tema del legendario grupo de rock contiene "melodías vocales, las progresiones de acordes, los patrones de ritmo de batería, las partes de armónica, las partes de línea de bajo eléctrico, los tempos y otros elementos clave de So Sorry y la progresión armónica y de acordes. También la la melodía de Seed of God".

De acuerdo con el músico argentino, él le entregó los demos a un 'familiar directo'de Jagger -sería su hermano, Chris- quien le habría asegurado que los temas tendrían sonidos que a los Stones les interesaría usar.

Escuchá el tema de los Stones y uno de los que habría plagiado la banda