Ulises Bueno se someterse a una delicada operación: "Me cuesta cantar"

El cantante cuartetero cordobés Ulises Bueno reveló que deberá someterse a una delicada cirugía en la que podría poner en riesgo su carrera artística. Le descubrieron nódulos en la garganta y deberá quitárselos. “Me cuesta mucho cantar”, confesó.

El cordobés aseguró que le descubrieron nódulos en la garganta que se los deben sacar, a pesar de que la cirugía tenga otro tipo de riesgos como el tocar las cuerdas vocales, pero es necesario para poder pensar en una carrera con más duración.

“Los médicos me recomendaron operarme para poder seguir trabajando y esperemos que los resultados den positivo para volver a recuperar la garganta. Me cuesta mucho cantar, forzar la garganta porque sufro mucho dolor y trato de poner la mejor onda a mi show, y se me está haciendo complicado”, reveló.

Hace unas semanas el cuartetero fue víctima de un millonario robo donde se llevaron pertenencias de su hermano Rodrigo, premios, dinero y camisetas de Lionel Messi, entre otras cosas.

El hecho ocurrió en Almenara Network en Granja de los Funes, en Córdoba, en lo que sería su productora. A pesar del mal momento general, el cantante se mantiene positivo con la situación de salud que debe afrontar.