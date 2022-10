Tristeza absoluta: murió el actor británico Robbie Coltane

El actor de origen escocés Robbie Coltrane, quien interpretó a Hagrid en las películas de Harry Potter, falleció a los 72 años, informó hoy el medio británico PA, que citó a su agente.

Coltrane también participó de varias películas y series de TV, donde se destacó interpretando a Valentin Dmitrovich Zukovsky en las películas protagonizadas por Pierce Brosnan: James Bond GoldenEye, de 1995 y The World Is Not Enough, de 1999.

"Robbie probablemente será recordado durante las próximas décadas como Hagrid, un papel que dio alegría tanto a niños como adultos, provocando un torrente de cartas de fans cada semana durante los últimos veinte años", dice la comunicación de su agente.

El reconocimiento mundial le llegó a principio de los 90 cuando se puso en la piel del psicólogo criminal “Fitz” Fitzgerald en la serie de televisión Cracker de Jimmy McGovern. Este rol le permitió ganar el premio Bafta como mejor actor de televisión tres años seguidos entre 1994 y 1996.

El espectro de fanáticos se amplió a los más pequeños en el arranque del siglo XXI cuando se lanzó la primera película de la saga de Harry Potter, (La piedra filosofal), que llegó a los cines en el año 2001.

Quién era Robbie Coltrane, el actor que encarnó a Hagrid en “Harry Potter”

Robbie Coltrane había nacido como Anthony Robert McMillan el 30 de marzo de 1950 en Glasgow, Escocia, hijo de un médico y una maestra. Luego de graduarse en la Escuela de Arte de Glasgow, continuó sus estudios de arte en el Colegio Moray House de Edimburgo.

Pero finalmente lo abandonó para iniciar una carrera como comediante en clubes nocturnos de Edimburgo. Es entonces cuando dejó de llamarse McMillan para convertirse en Coltrane, en honor a la leyenda del jazz John Coltrane.

Sus primeros trabajos televisivos fuera de los shows de humor que daba fueron en Flash Gordon, Blackadder y Keep It in the Family. Con el tiempo, se convirtió en uno de los actores más recurrentes de la televisión británica con comedias como A Kick Up the Eighties, The Comic Strip y Alfresco.

Pero el rol que hizo trascender aún más su figura, dentro del universo de ficciones de la televisión británica, fue el del psicólogo criminal Edward “Fitz” Fitzgerald en la serie Cracker, en la que trabajó entre 1993 y 2006.

A nivel internacional, fuera del Reino Unido, Coltrane se hizo famoso por el rol del gigante Hagrid, que ayuda a Harry Potter y a sus amigos a enfrentar las complicadas situaciones que viven en el Colegio Hogwarts.

En las primeras películas de Harry Potter, su rol es mucho más activo, casi de confidente del joven mago. Pero a lo largo del desarrollo de toda la trama en la que explota la guerra contra Voldemort, su figura se apagó bastante.