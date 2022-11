Tres jugadores ingresarían a GH pero Holder se niega a volver

Gran Hermano se convirtió en poco tiempo en el éxito de la televisión argentina y cada noche atrapa a cientos de televidentes que siguen a sus favoritos. Si bien desde hace un tiempo se habló sobre la posibilidad del repechaje, en medio del furor, se conoció que la producción habría tomado una rotunda decisión.

En las últimas horas, trascendió que el reality show podría incorporar nuevos participantes para extenderse algunas semanas más.

Según el periodista Nacho Rodríguez, la fecha pautada por Telefé para el ingreso de los nuevos concursantes sería el 15 de diciembre. “Debido al éxito, el canal decidió que culmine el 5 de marzo y no en febrero como estaba pactado. ¿Serán nuevos? ¿Serán del repechaje?”, comentó el usuario a través de sus redes sociales.

A partir de las especulaciones, se espera que en los próximos días, desde la producción de Gran Hermano salgan a dar la información oficial.

La noticia generó un gran impacto entre los usuarios de las redes sociales: muchos estuvieron a favor y otros en contra de la decisión. Quienes también salieron a dar declaraciones fueron algunos de los eliminados: Mora aseguró que está "esperando el repechaje" y mostró sus ganas de volver a entrar en la casa, al igual que Martina.

Por su parte, se conoció que Tomás Holder no volverá. En una entrevista a LAM, el joven expresó que "necesitaba tranquilidad" y fue por ese motivo que viajó nuevamente a su ciudad natal, Rosario.

Desde el comienzo la edición 2022, los participantes que quedaron eliminados fueron Tomás Holder, Martina Stewart, Mora Jaborinsky y Juan Reverdito, quien abandonó la casa más famosa del país con un porcentaje del 88,14% de los votos.

Tomás Holder explicó por qué decidió alejarse de los medios

A tan solo tres semanas de haber salido de la casa, el primer eliminado confesó que decidió alejarse de Buenos Aires, por un particular motivo: “Para los que me preguntan porque no aparecí más en los medios es porque me volví a mi ciudad. Necesitaba desconectarme de todo”, publicó en su cuenta oficial de Instagram.

“No se olviden la edad que tengo. No se olviden que es difícil cuando sos pibe tener tantas cámaras en la cara”, lanzó.