Todo lo que llega esta semana a Netflix, Prime Video, HBO Max y Disney Plus

Como todas las semanas, las plataformas de streaming actualizan sus catálogos con nuevos títulos. En el recambio de mes son muchos los estrenos que los suscriptores de los distintos servicios podrán disfrutar en exclusiva, entre series, películas y documentales. A continuación un repaso de todo lo que llega a Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney Plus.

Uno de los estrenos más esperados de esta semana es Animales Fantásticos: los secretos de Dumbledore, se trata de la tercera instancia de la saga liderada por Eddie Redmayne y Jude Law. Asimismo llega la cuarta temporada de Borgen, el drama político danés que se convirtió en un éxito en Netflix.

NETFLIX

The Blacklist (temporada 8) - 1 de junio

Liz decide aliarse con su madre para acabar con Red de una vez por todas, lo que desata una peligrosa jugada final entre los exaliados.

Malverde: el santo patrón - 1 de junio

Jesús Malverde, uno de los mexicanos más grandes de los últimos 150 años, es un forajido convertido en una leyenda, un ícono religioso y protector de los inocentes y pobres.

Borgen: Reino, poder y gloria - 2 de junio

La carrera de la ministra Birgitte Nyborg está en peligro cuando una disputa sobre petróleo amenaza con convertirse en una crisis internacional.

Una madre perfecta - 3 de junio

Una madre decidida a demostrar la inocencia de su hija termina descubriendo que la verdad duele... y que los límites entre víctima y victimario, a veces, se confunden.

Dos veranos - 3 de junio

Un círculo íntimo de amigos se reúne para pasar unas lujosas vacaciones décadas después de que algunos de ellos atacaran sexualmente a una persona del grupo.

Como vuela el cuervo - 3 de junio

Una admiradora llega a trabajar con una veterana presentadora de televisión, pero pronto conoce el lado más oscuro de la ambición, la envidia y la vanidad.

El piso es lava (temporada 2) - 3 de junio

Los obstáculos han cambiado, pero no hay de qué preocuparse: el suelo sigue rojo y candente. Lo nuevo en esta temporada: ¡un volcán muy resbaloso!

Memorias de una Geisha - 1 de junio

Japón 1929. Chiyo, es vendida para trabajar en la casa de Geishas de Nitta Okiya. Su hermana mayor no es aceptada y es enviada a un prostíbulo. En la casa, Chiyo conoce a Pumpkin, y ambas serán instruidas como geishas por Hatsumomo y su rival Mameha.

Interceptor - 3 de junio

En una base de defensa, la capitana que queda en pie libra la batalla de su vida contra terroristas que apuntan a EE. UU. con armas nucleares robadas.

Entre navajas y secretos - 5 de junio

Benoit Blanc, un detective implacable, investiga la muerte de un anciano escritor de novelas policíacas en la mansión del difunto. Benoit tendrá que sortear las trampas y mentiras que la excéntrica familia y los sirvientes del novelista han urdido.

AMAZON PRIME VIDEO

Muerte al verano - 1 de junio

Dante pasa sus días entre fábricas, patinetas y cadáveres, pero lo único que realmente le importa es la banda de death metal que formó con sus mejores amigos. Lucy, la novia de su hermano en coma, llega de visita. Su presencia provoca caos, confusión y esperanza.

Una mujer sin filtro - 1 de junio

Una mujer mantiene sus emociones en su cabeza hasta que algo la fuerza a expresar lo que realmente siente sin pelos en la lengua.

Cómplices - 3 de junio

Un seductor experto lleva a su sobrino a un viaje por la playa en busca de mujeres calientes. Pero un viejo amor, la única mujer capaz de causarle problemas, aparece allí.

The Boys (temporada 3) - 3 de junio

Cuando los superhéroes abusan de sus superpoderes en lugar de usarlos para el bien, The Boys se embarcan en una búsqueda heroica para exponer secretos.

HBO Max

Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore - 30 de mayo

Ante una severa amenaza, el magizoólogo Newt Scamander lidera a un valiente grupo de magos y brujas que busca detener al malvado Gellert Grindelwald.

Chapelwaite (temporada 1) - 31 de mayo

El Capitán Charles Boone traslada a su familia a Maine después de la muerte de su esposa. Sin embargo, descubre un mal especial que acecha dentro de su hogar ancestral.

Disney Plus

Glee - 1 de junio

Esta comedia musical está ambientada en el instituto William McKinley en Lima, Ohio, donde el profesor Will Schuester quiere devolver al club del coro “New Directions” el brillo y la popularidad que tenía cuando él era estudiante y formaba parte. Las 6 temporadas de Glee estarán disponibles a partir de junio en Disney.

Obi-Wan Kenobi (nuevo episodio) - 1 de junio

Luego de la destrucción de la República y el ascenso del Imperio, el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi debe lidiar con las consecuencias de su mayor derrota: la pérdida de su amigo y aprendiz, Anakin Skywalker, a manos del lado oscuro.

Hollywood Stargirl - 3 de Junio

Secuela de Stargirl, disponible en Disney Plus, una película de romance juvenil donde la protagonista viaja hacia el complejo mundo del arte, dando sus primeros pasos como música profesional.

The Villains of Valley View (temporada 1) - 3 de junio

Esta particular serie que sigue a una familia de villanos que buscan adaptarse a su nueva normalidad en Texas.

Ultra Violet & Black Scorpion (temporada 1) - 3 de junio

Una joven se convierte en la superheroína Ultra Violet tras encontrar una máscara en un puesto callejero. Deseosa de hacerse famosa, Violet emprende una misión para colaborar con el famoso superhéroe justiciero de la ciudad, Black Scorpion. Se estrena en Disney Plus.