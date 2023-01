Soledad Pastorutti se metió en la polémica por la canción de Shakira contra Piqué

A través de la “BZRP Music Session número 53″, se terminó generando una verdadera revolución que tiene como protagonista a Shakira. La forma en la que la artista terminó contando su historia personal en la canción generó todo un debate del que participan cantantes de todo el mundo, entre los que se encuentra Soledad Pastorutti.

“No no soy de leer redes sociales porque siempre te vas a encontrar con un montón de críticas y muchas veces los artistas hacemos canciones que tienen que ver con algo personal”, opino en una entrevista con “Socios del espectáculo” en donde habló de la temática de la composición que tiene como principal blanco a Piqué.

“Lo de Bizarrap es una cosa increíble, la verdad es que estoy orgullosa de que sea argentino y lo que genera. Shakira es una mina que a mí me encanta. Es una de las pocas latinoamericanas que logró que su música trascienda al mundo", siguió la ex coach de “La voz Argentina”.

"Después, lo que haga con sus canciones me parece bárbaro. Cada uno es libre y la gente siempre va a opinar cuando uno se expone. De todas maneras, a veces pienso que habiendo una familia detrás, cuando uno ventila demasiado, es complicado también después. Yo creo que igual, a esta altura de vida, Shakira puede hacer lo quiera", sentenció la cantante de Arequito.

Cuando el cronista del programa le consultó si está bien lo que hizo al “mandar al frente” a su ex, ella opinó: "Sí, yo creo que hoy uno no tiene que juzgar si está bien o está mal. ¿Te gusta la canción? ¿No te gusta? La mina escribió algo que necesitaba decir y me parece bárbaro. Yo siento que a veces uno saca a gritos el dolor".

"¿Es más barato hacer una canción que ir a terapia?", le preguntaron a la cantante. Y ella remató: “No, no te creas. Hay mucho trabajo detrás, pero capaz que es más rápido".