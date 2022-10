Sobreseyeron al policía que baleó al Chano: ¿Qué dijo la Justicia?

En julio del 2021, Chano Moreno Charpentier sufrió una crisis psiquiátrica en su casa de Exaltación de la Cruz y fue baleado por Facundo Amendolara, un policía de la provincia de Buenos Aires.

Ahora, el juez Julio Andrés Grassi, del Juzgado de Garantías 2 de Zárate-Campana, anunció el sobreseimiento del efectivo de 29 años, al considerar que actuó en "defensa propia".

De esta forma, quedó archivada la causa contra Amendolara por "lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial".

La decisión surge luego de que el fiscal de la causa, Alejandro Irigoyen, solicitara que se sobreseyera al policía porque el excantante de Tan Biónica intentó atacarlo con un cuchillo en medio de un presunto brote psicótico. El letrado se basó en las declaraciones del efectivo, quien declaró que "no era su intención agredir, ni lesionar" al músicos, "pero tuvo que hacerlo para salvar su propia integridad física, habiendo esperado hasta último momento para defenderse".

Por su parte, Marina Charpentier, la madre del Chano, dijo que no van a apelar la decisión y opinó: "No tenemos energía de sobra para perderla en rencor, en dolor y en hacerle daño a una persona que seguramente no lo hizo con mala intención. Ojalá Amendolara siga con su trabajo y lo capaciten. Mi hijo, gracias a Dios, está bien y trabajando mucho para salir adelante".