Skay toca en el Arena Maipú y Marcelo Zoloa abre la noche

El guitarrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Skay Beilinson, regresa a Mendoza este sábado, junto a su banda Los Fakires, para presentarse desde las 22 en el Stadium Arena Maipú (entradas disponibles en TuEntrada.com).

El ícono del rock argentino interpretará algunos de los temas de su extensa carrera, pero enfocará el show en las canciones de su último disco de estudio, titulado En el corazón del laberinto y lanzado en 2019.

La banda que está acompañando a Skay en sus show por Argentina está integrada por Claudio Quartero, Joaquín Rosson y Leandro Sánchez.

Pero la gran sorpresa de la noche será que habrá un recital en la previa, que estará a cargo del reconocido cantante y guitarrista mendocino Marcelo Zoloa, quien en una entrevista con Ciudadano News dijo: "Tengo entendido que no es común que Skay tenga 'soporte', no sé si hay registros de teloneros de Skay, pero espero que hayan habido teloneros antes -bromeó- porque me quedaría más tranquilo sabiendo que no voy a ser el primero".

"Esta situación en la que nos pone la música es algo que tengo que agradecer", añadió el guitarrista, quien reveló que la idea original era que "Bela Lugosi fuera la banda que 'abriera' a Skay". "Creo que hubiera sido bastante lindo. Bela Lugosi tiene mucho que ver con Skay y con la música de los primeros discos de Los Redondos, por la forma de componer y todo eso; pero Skay descartó de plano la posibilidad de que hubiera una banda completa de rock como soporte".

A pesar de no querer tener a bandas en la previa, el músico oriundo de La Plata terminó aceptando la participación del frontman de Bela Lugosi como telonero. "El productor le arrimó (a Skay) la canción Triángulo. Por lo que sé, se sintió muy atraído, le gustó mucho y lo consideró muy acorde".

Sobre el espectáculo que va a realizar el sábado, Marcelo Zoloa destacó: "El formato con el que estoy tocando es conmigo en guitarra acústica y armónica; Mixtlan Arjona en flauta traversa y Javier Cueto en el bajo. Esa propuesta, más reducida, más pura, más folk, le interesó más a Skay, que estaba buscando algo así".

"Voy a estar tocando las canciones de Triángulo (su disco debut, de 2019), algo de Bela Lugosi, y temas del disco nuevo, que voy mechando", comentó.

Marcelo Zoloa y la banda que lo acompañará el sábado

¿Cómo será el nuevo álbum de Marcelo Zoloa?

"El disco nuevo, espero que salga antes de fin de año, se llamará La balada del desierto y la montaña. Es un disco que sigue un poco la línea de Triángulo, pero con otros ingredientes, como una canción con una base bien electrónica. Creo que es un disco muy variado, aunque mantiene esa cosa folk con un formato canción rock y un enfoque en las letras. Va a ser como Triángulo pero mejorado", comentó.

La conexión entre Skay y Marcelo Zoloa

"Siempre digo que Skay, para mi, fue alguien fundamental cuando agarré la guitarra eléctrica. Su forma de tocar siempre me pareció maravillosa. Cuando leí una anécdota de que él había conocido personalmente a Jimmy Hendrix pensé: '¡Guau!, esto va para algo muy grande'", recordó el cantante y guitarrista.

Además, el rockero mendocino reveló que conoció a Beilinson y contó la anécdota: "Yo me he pasado horas sacando sus solos, y una vez coincidimos. Estábamos tocando en un boliche en Almagro, en Buenos Aires, y Skay estaba con la Negra Poli. Yo me arrimé y le dije: 'Yo tengo todos tus discos, ahora vos vas a tener un disco de mi banda', y le regalé un disco de Bela Lugosi. Eso fue en el año 2010, 2011. Estuvimos hablando, le expresé cariño y le agradecí por toda su música. Le debo mucho a su forma de hacer música".