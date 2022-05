Silvina Luna sobre su cara: “Tomo corticoides desde hace diez años”

La ex modelo Silvina Luna fue noticia en el último tiempo, porque al reaparecer en el mundo del espectáculo -siendo parte de El Hotel de los Famosos- la participante tuvo que salir a aclarar detalles de su salud.

Si bien se conoce que durante su estadía en el reality debió salir en varias oportunidades al médico, en redes sociales se habló mucho del cambio que tuvo en su cara. Lejos del debate estético, muchas personas se preocuparon por su salud y -fuera de los prejuicios- le consultaron si algo le había pasado.

Estás preguntas fueron tan notorias que el productor teatral José Maria Muscari entró al aboral y habló con los famosos sobre cómo se sienten frente a los haters. En ese momento, Silvina reconoció que “suelen apuntar contra su imagen, sin saber qué sus cambios físicos se deben a una dura realidad”.

“A mí, yo creo que me deben matar por mi cara, porque siempre me dicen lo mismo: que estoy cachetona y gorda”, planteó la modelo. De hecho, indicó que “piensan que me puse botox y que estoy toda hinchada por eso y ya lo conté mil veces”.

Finalmente, la ex Gran Hermano recordó que aún sufre secuelas a causa de las operaciones que le realizó Aníbal Lotocki quien actualmente se encuentra detenido e “inhabilitado para hacer cirugías plásticas”.