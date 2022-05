Durante una entrevista con El Run Run del Espectáculo (Crónica TV), Silvia Süller habló de Jorge Rial y reveló un romance secreto que habría mantenido con el conductor hace 26 años.

"Tengo todo el programa para hablar de Jorge Rial. Lo conozco desde el año 96, de la época de El Paparazzi (El Nueve). Es una basura, es un mafioso. Arruinó familias y mi propia vida arruinó. Él me censuró, no podía pisar América TV", dijo la mediática para empezar.

"Yo siempre digo la verdad. Yo salí con Rial. Éramos amantes, venía a casa. Él estaba casado con Silvia D´Auro (madre de More y Rocío Rial). No lo reconoce, me odia con toda el alma", confirmó, furiosa, la hermana de Guido Süller.

Por otra parte, Silvia aseguró que Rial "no va a hablar de mi, no habla nunca. Me tiene miedo, siempre me tuvo miedo. No es capaz de enfrentarme cara a cara, porque yo soy dueña de la verdad".

Finalmente, la mediática vedette dijo: "Fue malísimo con todo el mundo, destruyó familias. A Beatriz Salomón la mató él", recordando la cámara oculta con la que Rial le contó a Salomón que su marido le era infiel.