Separación inminente: ¿Shakira encontró a Piqué con otra mujer?

La pareja conformada por el futbolista español Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira, parece estar atravesando un nuevo capítulo de crisis.

El Periódico de Cataluña detalló que la pareja estaría distanciada por un supuesto engaño amoroso de él a ella.

Según el medio español, la Shakira lo habría encontrado a Piqué con otra mujer y el asunto concluiría en una inminente separación. "La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar", aseguran, a la vez que corrobora la noticia que este martes dio el periodista de El Periódico Emilio Pérez de Rozas: el capitán del Barça y la cantante colombiana atraviesan una crisis sentimental y él vuelve a vivir solo desde hace semanas en su antiguo piso de la calle Muntaner de Barcelona.

Además, Shakira pondría nombre y apellido a la tercera en discordia según los medios catalanes.

El acento del conflicto queda evidenciado en las redes sociales de ambos, ya que Piqué y Shakira, son pareja desde hace 12 años y siempre han intercambiado tiernos posteos pero ahora, el silencio lo inunda todo y por eso los internautas también indagan acerca de si sucede algo entre ellos.

Según lo que narró el medio catalán, la pareja ya estaría separada y él de hecho, fue visto en diversos sitios en salidas con amigos.

Los seguidores de Shakira, aseguran que incluso en la letra del último sencillo de Shakira -en colaboración con Raw Alejandro-, hay un fragmento de la letra dedicada a Piqué:

"Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda; con tu papel continúa, te queda bien ese show", dice uno de los versos de la canción.

El español y la colombiana mantienen una relación sentimental de más de una década y son padres de Milan de 9 años y Sasha de 7.

Hasta ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado oficialmente en torno al supuesto engaño y separación.