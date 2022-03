Se reveló quién será el nuevo conductor de La Peña de Morfi

Ángel de Brito reveló en LAM que Jey Mammón es el elegido de Telefe para ocupar el rol de conductor en La Peña de Morfi, tras la muerte de Gerardo Rozín y la renuncia de Iván de Pineda, quien inicialmente iba a desempeñarse en esa labor.

En enero se confirmó la llegada de Jey Mammón a Telefe después de que decidiera alejarse de la pantalla de América TV y su exitoso programa Los Mammones. Desde la cuenta oficial de Twitter del canal le dieron la bienvenida. Sin embargo, durante las semanas siguientes las cosas se enfriaron. Hasta ahora, que volvieron a encenderse para presentar a Jey como el nuevo conductor de La Peña de Morfi.

"El programa va a seguir con el mismo equipo pero tendrá algunas modificaciones", indicó de Brito. "Le va a meter su piano, sus instrumentos. Es ideal porque le encanta la comida, la música. Le deseo lo mejor", cerró sobre el fina de la emisión de LAM. y aclaró que aún se desconoce la fecha en la que lanzarán la nueva temporada de La Peña de Morfi.

Por qué Iván de Pineda se bajó de La Peña de Morfi

El pasado 22 de marzo, Telefe tiró por el piso las especulaciones sobre la decisión de Iván de Pineda de bajarse de la conducción de La Peña de Morfi (Telefe) tras la muerte de Gerardo Rozín.

"Iván iba a ser un reemplazo en un principio mientras Gerardo se reponía de su salud y así poder arrancar con el programa ahora en marzo. Se estimaba que fuese algo temporario haciéndole el soporte a Gerardo. Pero el contexto cambió cuando Gerardo fallece", expresaron desde las autoridades de Telefe a distintos medios, desmintiendo las versiones brindadas en Socios del Espectáculo (El Trece).

"No es que Iván se baja de la conducción. En realidad como él ya tiene dos proyectos con el canal, Pasapalabra los fines de semana y un ciclo de viajes para más adelante (Por la nueva temporada de Un Pequeño Gran Viaje), él no puede asumir la responsabilidad de hacer la conducción durante todo el año. Es simplemente por eso y no por las versiones que circularon", agregaron desde la emisora de Paramount.