Se filtraron las fotos de Adabel Guerrero para Divas Play

La reconocida bailarina, Adabel Guerrero que participa en la obra “Sex, Viví Tu Experiencia”, el show dirigido por José María Muscari, redobla su apuesta en el mundo erotico y ya es parte de la plataforma Divas Play.

Luego de ser madre y con el correr de los años la artista se anima a mostrar su cuerpo a través de fotos sensuales que solo el público mayor de 18 años puede ver a través de una suscripción en su perfil de Divas.

“Hace algunos meses volví a encontrarme con mi lado más sexual y potencie mi deseo, lo prohibido, por eso me sume a DIVAS PLAY. En mi perfil muestro y juego mucho con todo lo que en las redes sociales tradicionales no se puede subir. Es un lugar donde me siento cómoda y género contenido muy hot para mis seguidores y vean mucho más de lo que ya conocen”, remarcó Adabel.

Para suscribirte a su canal se debe ingresar a divasplay.com/adabelguerrero y ella brinda más info en su cuenta de Instagram.

Según publicó el portal, Primicias ya, se filtraron fotos de Guerrero para la plataforma internacional y las mismas se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

Cuánto cobran las famosas argentinas que están en Divas Play

Silvina Luna, Silvina Escudero, Florencia Peña, Mariana Diarco, Celeste Muriega y Christian Sancho son algunos de los famosos argentinos que se animaron a subir contenido erótico a una plataforma extranjera.

Se supo que la plataforma Divas Play le paga a las famosas que forman parte un cachet está entre 3.000 y 10.000 dólares mensuales más comisión.

Por su parte, los suscriptores pagan entre 10 y 20 dólares según la cantidad de modelos que van eligiendo.