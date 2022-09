Se conoció el resultado del ADN de la "hermana no reconocida" de Camila Homs

Horacio, el papá de Camila Homs se había hecho el examen de ADN con su hija no reconocida Chiara Camila, quién fue a diferentes medios de comunicación para contar su historia y reclamar la paternidad. Esta mañana, recibió el resultado por mail dónde se informó el positivo.

Hace un tiempo, la joven, que ahora se confirmó que resultó ser hermana de Camila Homs, había estado dando diferentes entrevistas para hablar de la historia que le contó su madre y sobre la cual Horacio coincidía, cuando reiteró en varias oportunidades que él había “salido” con la mujer en dos oportunidades. En comunicación con Socios del Espectáculo, el hombre contó la noticia: “Soy el papá, me mandaron los resultados hace una hora, aproximadamente, por mail”, indicó.

“Asique ahora voy a asumir la responsabilidad legal como padre”, admitió sobre la hermana de Camila Homs. Ante la consulta de Adrián Pallares acerca del parecido físico que tiene la chica con los “Homs” y de si fue una sorpresa para él, Horacio respondió: “Mirá, te soy sincero, me sorprendió y no, porque siempre la vi tan firme a Chiaria ahí, cuando fue a la televisión, que bueno, dije ‘acá no van a reclamar la paternidad de esta manera si realmente no tiene nada que ver”, expresó.

“Son emociones cruzadas, acá en casa la familia estamos todos contentos. Con Cami todavía no hablé personalmente, si tocamos el tema en otro momento cuando estaba en otro punto. Es un día muy especial porque para colmo es el cumpleaños de mi hijo Juan Cruz. Ahora quiero ir a Buenos Aires o que ella (por Chiara) venga para acá para reencontranos porque mis hermanas también la quieren conocer”, aseguró el hombre que actualmente vive en Mendoza.

Semanas atrás, en el programa A la tarde también habló Marianela Perutich, la mamá de Chiara Camila, quien tuvo una relación de seis meses con Horacio cuando él ya estaba separado de la madre de Camila Homs.