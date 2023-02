Se confirmó el comienzo del rodaje de 'House of the Dragon 2'

Una de las grandes series del 2022 fue House of the Dragon, la producción épica que transcurre unos 300 años antes de los hechos de Game of Thrones y que, con sus primeros diez episodios, dejó muy buenas sensaciones en el público.

La segunda temporada de la ficción seguramente se podrá ver a través de HBO Max recién en 2024, pero los rodajes de los capítulos comenzarán en breve.

Según informaron medios especializados, las escenas que corresponden a los nuevos episodios de La casa del dragón se filmarán a partir del 6 de marzo.

Los capítulos se rodarán en locaciones de España y Reino Unido durante los próximos meses y todavía no tiene fecha confirmada de estreno.

Por como finalizó la primera temporada, todo parece indicar que en la segunda entrega de House of the Dragon veremos los acontecimientos denominados como La danza de los dragones, en los que los miembros de la familia Targaryen protagonizan una guerra civil en Poniente.