Santi Maratea hizo un confuso análisis político y lo cruzaron en las redes

Santi Maratea estuvo invitado junto a Ofelia Fernández a Cónclave, un programa online de Tomás Rebord. El influencer habló sobre los avances de la tecnología y los beneficios que generará la web 3 -una forma descentralizada de Internet, que promete resolver problemas sociales vinculados a la desigualdad-. De toda esta charla, un extracto se volvió viral por un confuso análisis que realizó el influencer.

Después de tocar distintos temas como el ataque a Cristina Kirchner, la crispación en la sociedad argentina o el funcionamiento de la democracia, Maratea aseguró que la tecnología podría ayudar a que el país tome mejores decisiones en procesos cruciales como una elección.

“Esto nace por buscar las soluciones que la gente que debería buscarlas no lo hace”, arrancó diciendo Maratea. “Votamos todos matar. Sale que sí. ¡Uy! ¡Qué garrón! Ahora, hay gente que mata. La gente que debería proteger a la gente que mata no la protege y esa gente es votada por nosotros. Ya sucede que matan a gente e importa menos que a otra gente que también matan o quieren matar”, desarrolló.

Y completó: “Hay una injusticia que ya sucede y esa gente que debería proteger es votada por nosotros. Ya sucede que matan a gente e importa menos que otra gente que matan o quieren matar. Hay una injusticia que ya sucede. Nunca entendés si viene porque yo traje un iPhone y no pagué un impuesto. En el día de mañana, si todos entendemos cuál es mi posición, mi voto o mi postura es mucho menos más transparente”.

Al viralizarse ese fragmento, muchos usuarios lo compararon con dos momentos muy llamativos: un video en el que Roberto Giordano divaga cuando habla acerca de los autos a combustión y un divertidísimo pase de comedia en el que Lizy Tagliani imitó a los políticos que hablan mucho pero no dicen nada. Además, tampoco faltaron memes al respecto.

Santi Mara tea salió a responderle a quienes lo criticaron por hablar sobre web 3

Durante su participación en Cónclave, Santi Maratea dijo que está pendiente del poder transformador que tienen los avances tecnológicos. En ese sentido, destacó los beneficios que podría traer la web 3. Según muchos usuarios, el influencer no fue claro en su exposición. Y, ante tantas críticas poco constructivas, decidió salir al cruce y ponerle fin a su“rehabilitación” -que consistía en no discutir con los haters-.

“Después de todo es un clásico que las personas que solo pueden mirar hacia el pasado se rían por falta de entendimiento de los que estamos mirando hacia el futuro, sigan repartiendo volantes con la cara de un millonario“, dijo con sarcasmo. Y añadió: “La gente que lo entendió no se puso a ‘analizar mis dichos’ simplemente escucho la nota. ¿Por qué te cuesta tanto aceptar que no entendés? No te enojes, aprendé”.

Como cierre, agradeció a quienes les agradecieron por abrir un debate que no estaba presente en los medios masivos. “Hasta los que saben mucho más que yo de web 3, y notan que me faltan conceptos, me tiran data con buena onda. Los que tiran (mala onda) son los que no entienden y no tienen la humildad para simplemente cerrar la boca”, concluyó.