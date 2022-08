Santi Maratea desilusionado con Milagro Sala luego de los dichos de 'Shakira'

El influencer Santi Maratea se volcó a sus redes sociales para opinar sobre Milagro Sala, luego de que su excolaboradora, Mirta 'Shakira' Guerrero, revelara información que comprometería a la exdirigente social. El joven aseguró que está “desilusionado” y contó que estuvo en la movilización realizada en Plaza de Mayo, en pos de su liberación.

"No me hagas esto, Milagro", sostuvo en un video que subió a su Instagram personal y, antes de que lleguen las especulaciones, el joven aclaró a sus seguidores que "no recibe dinero" de ningún partido político por hablar.

No obstante, ratificó que fue parte de la marcha de dirigentes y militantes en Plaza de Mayo, en diciembre del 2021, exigiendo la liberación de la dirigente social: "Estoy totalmente de acuerdo con la liberación de Milagro Sala", dijo por aquel entonces.

"La desilusión es genuina", sostuvo respecto a la investigación en curso contra la líder del movimiento jujeño Tupac Amaru.

Si bien la postura del influencer siempre fue la de la liberación de Sala, dio un giro importante luego de las declaraciones de 'Shakira', a partir de un hecho particular sobre un supuesto viaje a Italia para visitar al Papa Francisco.

"Viajaron 15 personas a 'ver al Papa' y cada pasajero llevaba 15.000 dólares para dárselo a Milagro. Son aproximadamente 160.000 dólares... ¡Qué bronca! ¿Dónde está esa plata?", reclamó Maratea, asegurando que "le vendría bárbaro a la Argentina esa plata... ¿Dónde está?".