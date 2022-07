En el lanzamiento de una nueva colecta solidaria, Santi Maratea analizó la economía argentina actual y cuestionó la forma en la que Máximo Kirchner consiguió los $400 mil que tiene declarados.

A través de una serie de Stories de Instagram, el influencer analizó que "en Argentina no hay un mango", y pidió "que todo lo que está pasando no nos quite la idea, la creencia de que tenemos el poder para cambiar las cosas".

Con respecto al kirchnerismo, el mediático dijo: "Primero está la bronca de que nos roben, y después está la desesperanza de ver como hay gente que todavía defiende a los ladrones, cuando ya es evidente que son ladrones y que viven a costa de nuestra plata".

Luego, Santi Maratea se refirió a la fortuna del hijo de Cristina Fernández. "Máximo Kirchner tiene declarados 400 millones de pesos, ¿Cómo los hizo?, lo que te va a decir un kirchnerista es que es la herencia de Néstor".

"Si la herencia es de Néstor, ¿Cómo hizo Néstor?", se preguntó entonces el influencer, quien comparó a Máximo con Mauricio Macri: "Si Máximo Kirchner es un tipo que nunca trabajó, pero tiene 400 millones de pesos heredados, es un hijo de rico, es Macri".

"El tipo labura en el Estado hoy, ¿Por qué?, ¿Con qué facultades? Es el hijo de un millonario, como los que critican", recalcó.