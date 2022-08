La 'fulminante' frase de Rusherking sobre la China Suárez

Después de ser la tercera en discordia del escándalo del Wandagate, Eugenia China Suárez volvió a encontrar el amor en Rusherking con quien ha vivido un breve pero intenso noviazgo... noviazgo que podría estar terminando.

Es que según contaron en Intrusos en el espectáculo, durante la grabación de nuevo material musical, el trapero le habría revelado a integrantes de La K'onga que está planeando separarse de la actriz de 30 años.

"Ayer vimos que Rusher puso que estuvo grabando algo con los chicos de La K'onga y parece que anduvo boqueando con todos los que estaban ahí", adelantó Maite Peñoñori.

"Me tiene cansado. Me hace un montón de planteos. Yo pensé que era relajada pero la verdad que no. Me hace escenas todo el tiempo. Quiero que resolvamos un alquiler que tenemos en común y terminamos", habría sido lo que el exnovio de María Becerra le habría dicho a los músicos.

¿Sólo rumores?

A pesar de lo dicho en el programa de chimentos, hace algunas horas, tanto la China como el cantante de 22 años compartieron historias de Instagram en las que mostraron que estaban teniendo una videollamada.