Romina Gaetani reveló el maltrato que sufrió de Facundo Arana

Romina Gaetani dejó a todos boquiabiertos en LAM (América) al hablar del maltrato que sufrió de parte de Facundo Arana cuando trabajaban juntos. La actriz contó que el actor le dijo que "si fuera hombre la cagaría a trompadas" y la tildó de "puta falopera".

En medio del repaso que hizo de su carrera y los actores con los que trabajó, Romina Gaetani fue consultada por Andrea Taboada sobre su relación con Facundo Arana, quien en 2019 realizó una publicación en Instagram donde habló de la salud de la actriz, sus adicciones y 'oscuridad'.

Gaetani explicó que en aquel momento había estrenado el video de una canción que lanzó con su banda La Rayada, y que Arana quiso difundirla pero terminó haciendo hincapié en el término "falopa" que reza la letra. En un extenso mensaje que le envió a través de un mensaje de WhatsApp, el actor le había manifestado su preocupación "porque ella podía morir como Janis Joplin o Amy Winehouse", contó la actriz, de 45 años.

"Ese posteo habló más de él que de mí, y de un prejuicio. Esa vez no tuve la necesidad de salir a hablar de que yo estrenaba una canción y que él solo me decía 'pensé que te ibas a morir'. Mi amor, no me iba a morir, un ataque de pánico no mata a nadie", sostuvo Romina.

"Tuve situaciones no gratas con él en la novela. Una cierta violencia de su parte que no estuvo buena. Tuvo actitudes violentas conmigo ahí adentro y eso lo terminó de demostrar. Griterío, palabras que no están buenas, golpes en la mesa", aseguró Gaetani sobre su excompañero de elenco en Yago, pasión morena (Telefe) y Noche y día (El Trece).

"No era por cosas del laburo. Hay testigos de hecho, quizás era 'yo opino esto' y tenía un arranque", aseguró. "Era la fiesta de la revista Paparazzi y nos estaban sacando fotos y me dijo algo al oído… Bueno lo voy a decir... Me mira y con su mejor sonrisa me dice 'si fueras hombre, te cagaría a trompadas'. Es un montón, es tremendo", reveló.

"Después nos encontramos en Villa Carlos Paz haciendo temporada y fue más violento. Nos estaban sacando fotos y al oído me dijo, con su mejor sonrisa: '¿Tanto quilombo por ser una puta falopera?'", señaló Gaetani dejando a todos en LAM -y a los televidentes- con la quijada en el piso. "Yo lo digo con una sonrisa porque no me da vergüenza hablar de esto y haber tenido en mi vida una adicción", concluyó Romina Gaetani.

A pesar de haber vivido una mala experiencia, Gaetani también aseguró que volvería a trabajar sin problemas con Arana, ya que formaron "una buena dupla" en pantalla.