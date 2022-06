Romina Gaetani habló de su reconciliación con Facundo Arana

Facundo Arana y Romina Gaetani

Hace algunas semanas, invitada a LAM, Romina Gaetani dejó polémicas declaraciones sobre Facundo Arana, con quien compartió elenco en varias novelas argentinas. "Tuve situaciones no gratas con él en la novela. Una cierta violencia de su parte que no estuvo buena. Tuvo actitudes violentas conmigo ahí adentro y eso lo terminó de demostrar. Griterío, palabras que no están buenas, golpes en la mesa", comenzó contando.

Pero sin dudas, lo que mas sorprendió fue que la actriz dijo: "No era por cosas del laburo. Hay testigos de hecho, quizás era ‘yo opino esto’ y tenía un arranque. Era la fiesta de la revista Paparazzi y nos estaban sacando fotos y me dijo algo al oído… Bueno lo voy a decir... Me mira y con su mejor sonrisa me dice ‘si fuera hombre, te cagaría a trompadas". "Después nos encontramos en Villa Carlos Paz haciendo temporada y fue más violento. Nos estaban sacando fotos y al oído me dijo, con su mejor sonrisa: ‘¿Tanto quilombo por ser una puta falopera?", añadió.

Las declaraciones de Romina Gaetani tuvieron muchas repercusiones, e incluso Maju Lozano relató una situación similar que había sufrido con el actor. Del otro lado, Facundo Arana se defendió y contó que comenzaría acciones legales contra la actriz.

Pero nada de esto sucedio, ya que Gaetani y Arana terminaron llegando a un acuerdo en una reunión informal que mantuvieron -acompañados de sus abogados- en un hotel porteño.

Ahora, la también conductora y cantante, explicó qué fue lo que sucedió en ese encuentro en el que se abuenó con el actor. " Yo no me retracto de lo que dije en LAM, que fue lo que sentí y lo que viví. Después recibí un llamado de Fernando Burlando diciéndome que no tenían ganas de iniciarme acciones legales, por lo tanto yo estuve predispuesta, y ambas partes estuvimos dispuestas a hacer una reunión con nuestros abogados", declaró en una entrevista con el sitio ParaTi.

"Y en ese encuentro, lo que sucedió es un poco lo que se comunicó, que independientemente del afecto que ambos nos tenemos con Facundo como compañeros, pudimos decirnos a la cara todo lo que cada uno creyó y todo lo que cada uno sintió. Y nada más. Lo escuché, él me escuchó a mí y fue simplemente eso, escucharnos", aclaró la actriz.

Para cerrar, Romina Gaetani explicó que "él también supo que no me retractaba de lo que dije. Y simplemente no se llegó a una acción legal. Quedó ahí en un ámbito íntimo de nosotros dos, donde los abogados estuvieron y después también nos dejaron solos hablando".