Rolo Sartorio de La Beriso sufrió un fuerte accidente de tránsito y fue operado

Rolo Sartorio sufrió un accidente ayer por la noche. El cantante de La Beriso tuvo que ser trasladado al hospital Británico con una lesión en su mano y fue operado hace unas horas. El artista quedó internado.

Una fuente cercana a este medio detalló que un colectivo le aplastó la mano cuando el músico subía a su camioneta luego de hacer unas compras. Por parte del entorno del rockero no se conocieron detalles del accidente. Hay mucha preocupación por parte de los fans en las redes sociales.

Por su parte, el mánager del grupo, publicó un mensaje en sus redes sociales. “Pocas personas tienen los huevos que tenés vos. La vida te pone a prueba día a día y siempre salís adelante fortalecido y dando un ejemplo. Todos estamos con vos”.

Rolo Sartorio, líder de La Beriso, sufrió una salidera bancaria

En abril, el músico fue noticia al sufrir el robo de una mochila en la que llevaba dinero. Fuentes policiales informaron que el cantante de La Beriso fue interceptado por tres motochorros después de retirar efectivo de una entidad bancaria en la localidad bonaerense de Avellaneda. El hecho fue en la esquina de avenida Mitre y 12 de octubre.

“No vi nada, me seguían dos motos y me esperaban dos motos más. Demasiado operativo. Me dejaron estacionar y cuando cruce la calle se me tiraron encima, yo ni los vi”, contó esta mañana en diálogo con los medios.

El cantante sostuvo a los medios que fue entregado, aunque “no sabía nadie” que iba a ir al banco ese día a retirar el dinero con el que pagar a los 25 integrantes de La Beriso. “En el banco cuando entro no había nadie, estaba vacío”, precisó sobre la sucursal del banco Santander, ubicada en avenida Mitre y España.

Según contó, los delincuentes que lo seguían en moto lo dejaron estacionar y “se le tiraron encima”. “Eran muy grandotes, uno me agarró del cuello y me tiró al piso”, contó Sartorio. “Es muy raro, al voleo no fue porque fueron a buscar directamente la mochila”, agregó.

Sartorio precisó que llevaba “el sueldo de todos”. Lo primero que hizo fue avisar a sus compañeros. “Hablé anoche con todos, ellos saben comprender, van a tener que esperar que volvamos a trabajar para ir pagando de a poco el sueldo de abril”, dijo sobre las complicaciones que significó el robo.