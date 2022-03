Revelan la duración de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Estamos cada vez más cerca del estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la próxima película de Marvel para la Fase 4 del MCU, y pareciera que su duración se filtró. En una pagina de venta de entradas brasilera aparece la película del personaje interpretado por Benedict Cumberbatch, como también su duración.

En la página dice que Doctor Strange in the Multiverse of Madness durará 148 minutos, es decir, dos horas y 28 minutos. Con esta duración, se convierte en la cuarta película más larga del MCU, siendo la primera en la lista Avengers: Infinity War, seguida por Eternals y luego por Avengers: Endgame. Una película que tiene la misma duración que la nueva aventura de Strange es Spider-Man: No Way Home, que pudimos disfrutar en diciembre del año pasado.

Pero como la duración de Doctor Strange in the Multiverse of Madness solo está en esta página, no tenemos que confiar plenamente en ese número. En especial considerando que la película está teniendo algunas regrabaciones que podrían sumarle o restarle tiempo. Aunque nos podríamos inclinar a que le sumaran tiempo por el tema de la película.

En Doctor Strange in the Multiverse of Madness veremos a nuestro protagonista luego de los eventos de Spider-Man: No Way Home. Strange debe enfrentar las consecuencias de sus acciones luego de haber destruido la barrera entre los universos. Por lo que se puede ver en el tráiler, Strange deberá enfrentarse a otras variantes de si mismo como también a Scarlet Witch, quien se volvió más poderosa luego de los eventos de WandaVision.

Y muchos fans esperan que la nueva entrega de Doctor Strange este a la altura de No Way Home. En esta última, vimos el multiverso en su mayor esplendor con la incorporación de los Spider-Man de Andrew Garfield y Tobey Maguire. En la peli de Doctor Strange, parece que veremos algunas caras conocidas de pasadas películas basadas en los personajes de Marvel. Un ejemplo es Patrick Stewart, cuya voz característica aparece en el tráiler y el actor tuvo que salir a confirmar que efectivamente era el como Profesor X.

Algo que también se espera es la aparición de Captain Carter, personaje de la serie animada What If…?. En el poster de la peli se puede ver el escudo del personaje, razón suficiente para que los fans de Marvel empiecen a hacer sus teorías. Y no sería algo raro considerando que veremos una de las versiones de Strange que pudimos disfrutar en la serie What If…?

Aparezca quien aparezca, Doctor Strange in the Multiverse of Madness seguramente se convierta en una de las películas que más recaude del año. Para poder disfrutar de esta nueva aventura, y descubrir finalmente que personajes aparecerán en la peli, tenemos que esperar hasta el 5 de mayo.