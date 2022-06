"Recen por mí": el duro momento que atraviesa Justin Bieber

Justin Bieber dio a conocer a través de su cuenta de Instagram el problema de salud que atraviesa y que lo obligó a cancelar varios shows que tenía programados. El cantante contó a sus seguidores que tiene una parálisis en la mitad de la cara por un "virus bastante serio".

En un video compartido este viernes, titulado "importante, por favor miren", Bieber relató y demostró los efectos del síndrome Ramsay Hunt, provocado por un virus que afecta los nervios del rostro. A raíz de esta afección, aseguró que su cuerpo le pide frenar un poco.

"Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír de este lado de mi cara. Esta fosa nasal no se moverá. Entonces hay una parálisis total de este lado de mi cara", explicó el cantante, que añadió: "Para aquellos que están frustrados por las cancelaciones de mis próximos shows, simplemente estoy físicamente incapacitado para darlos. Esto es bastante serio, como pueden ver".

Pero a pesar de las malas noticias, se mostró optimista y contó que empezará una terapia y ejercicios para superar su dolencia: "Va a volver a la normalidad, no sabemos cuánto tiempo va a tomar pero va a estar todo bien".

Además afirmó que estará alejado de los escenarios y las cámaras durante un tiempo y lo usará para descansar y relajarse. Hacia el final del video agradeció la comprensión y reiteró su cariño diciendo "los amo, chicos".

De todas maneras preocupó a sus fanáticos, ya que luego compartió una historia en la que confesó que cada vez le cuesta más comer y pidió que recen por él.

El síndrome de Ramsay Hunt es provocado por el mismo virus de la varicela, que puede permanecer en el cuerpo y volver años después con otro tipo de enfermedades. En este caso empieza con una erupción cutánea en la oreja que provoca la parálisis temporal.

Esta semana Justin tuvo que cancelar los recitales de Toronto y Washington DC, parte del tramo norteamericano de su "Justice Tour" que lo traerá en septiembre al Estadio Ciudad de La Plata, casi 10 años después de su último paso por la Argentina.

Antes de Justin, su esposa Hailey Bieber sufrió la "caída" de un lado de su cara por un coágulo cerebral, que le provocó una especie de parálisis similar.