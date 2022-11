Reapareció Tomás Holder y apuntó contra Alfa: “Es un pobre hombre que se mete con las mujeres”

Pese a que Alfa logró seguir en la casa de Gran Hermano y venció a Juan en la última placa de nominación, su repudiable comentario hacia Coti sigue generando polémica.

Todo había comenzado el jueves pasado, cuando salió a la luz el video de la polémica: “Mirá Cotita, 10 de circunferencia. Un desodorante”, dijo el participante, mientras ella estaba acostada con el Conejo en la cama.

Maxi lo frenó en ese momento, pero el hombre de 60 años reaccionó diciendo que era un chiste. Luego, Nacho y varios integrantes más de la casa lo increparon, pero él sostenía que no había dicho eso y que se trataba de una broma.

“Coti te pido disculpas a vos, pero cuando yo llegué estaban todos jodiendo con la ‘tararira’, la ‘anguila’ y esas cosas. No quería faltarte el respeto”, se excusó él.

Sobre ese desagradable episodio, fueron varias las personas que opinaron, pero sin dudas una de las visiones que más se esperaba era la de Tomás Holder, el primer expulsado del reality y con quien Alfa tenía una tensa relación.

El joven rosarino hacía ya varios días que permanecía alejado de los medios, pero este lunes volvió a reaparecer en una entrevista con LAM y dejó bien en clara su postura.

“Desde afuera de la casa y como televidente, Alfa me parece un personaje increíble”, comenzó expresando el influencer en el ciclo de Ángel de Brito. Y explicó los motivos: “Contra Juan estuvo muy correcto, nunca habló de más”. Sin embargo, fue muy concreto al hablar sobre el repudiable comentario que le hizo a la correntina.

“Me pareció muy maleducado. Siempre la gente me dice que no hable de la edad, pero es importante, y creo que un hombre grande, que le hable así a una chica de 20 años y haga ese tipo de chistes, no está bien porque podría ser su hija, su nieta...Creo que es un montón”, resaltó.

En tanto, agregó: “Muchas veces le dije a Alfa que él con las mujeres se mete mucho, pero con los hombres no. Las cosas que me dijo Alfa siempre fueron por atrás, después vi los clips y nunca me dijo nada en la cara”. Y lanzó: “Creo que en ese sentido es un pobre hombre”.

“De afuera es un tipo que te hace reír, pero convivir con Alfa es agobiante”, sumó.

En esa línea, se refirió a la actitud que tomó Nacho para defender a su compañera: “Esta última semana, Nacho mostró otra cara. Me parece muy interesante el personaje de él. Lo tenían como el calladito o el que iba a pasar desapercibido y sacó su persona interior. Es fuerte, ojalá que llegue hasta la final. Me gustaría que gane”.

Por otro lado, se sorprendió con el apoyo que tiene Agustín con el público: “Es una locura. Su juego me parece aburrido y no entiendo por qué lo apoyan, pero lo felicito, está haciendo las cosas bien se ve. Es un candidato”.

Además, reflexionó: “El programa está hecho para armar todo una cosa mediática, recortan y editan videos a conveniencia. Yo he visto clips míos editados y podés pensar cualquier cosa, creo que es más para el público. Gran Hermano va sancionado también según lo que la gente de afuera va queriendo”. Por último, se refirió a la posibilidad de reingresar al reality: “No, no entro”.