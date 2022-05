A sus 45 años, Natalia Oreiro decidió revelar por primera vez el trastorno que padece desde hace ya varios años. Durante una entrevista con la revista Hola!, la actriz contó que padece una enfermedad poco común y que repercute en la vida social de quienes la padecen.

Cuando le preguntaron "¿Qué te incomoda de vos?", la actriz sorprendió con su respuesta: “Mi misofonía, es un tema que tengo con ciertos ruidos que generan las personas y me causan ansiedad. Desde chica me hace sentir muy vulnerable. No tiene cura, es neurológica, de las llamadas ‘enfermedades raras’”.

Entonces, explicó un poco de lo que le pasa: "Cuando las personas descargan ansiedad con algún movimiento a repetición, las personas con misofonía absorbemos esa ansiedad”.

Natalia reveló que particularmente le molesta cuando la gente masca chicle, el goteo de agua, la explosión de un globo de chicle, el ruido de pasos, el golpeteo de algún elemento, entre otras cosas. Es en este sentido que, la actriz explicó que esos sonidos le afectan y la ponen muy nerviosa, se irrita y puede hasta sentir pánico.

Qué es la misofonía

La misofonía es una afección provocada por una fuerte reacción a sonidos y ruidos específicos. Esta enfermedad no debe confundirse con la hiperacusia, que consiste en percibir ciertos sonidos de una forma anormalmente alta, y sentir incluso dolor físico al escucharlos. La hiperacusia y la misofonía son trastornos relacionados con una disminución de la tolerancia al sonido.

Las personas con misofonía reaccionan al escuchar un patrón de sonido específico, como el ruido de masticar chicle, la tos, los golpecitos con un lápiz sobre la mesa, los estornudos, etc.

Se trata de un trastorno neurológico en el que los estímulos auditivos, y en ocasiones visuales, son malinterpretados por el sistema nervioso central. Se piensa que la causa de la misofonía no subyace en los oídos, sino en una disfunción del sistema auditivo central en el cerebro. No obstante, muchos detalles sobre la misofonía y sus causas siguen siendo prácticamente un misterio.