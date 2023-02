Por San Valentín, Netflix estrenó 'Todas las veces que nos enamoramos'

Netflix aprovechó el Día de San Valentín para estrenar una serie romántica que promete conquistar al público adolescente de la plataforma.

La ficción española fue creada por Carlos Montero, el encargado de traer otro de los éxitos jóvenes de la plataforma: Élite.

Todas las veces que nos enamoramos cuenta con una temporada de ocho episodios, en los que se narra la historia de Irene (Georgina Amorós), una joven que decide dejar su natal Castellón y a su novio para cumplir su gran sueño de estudiar dirección de cine en Madrid.

Ambientada en 2003, la serie cuenta con la actuación del argentino Franco Masini, quien interpreta a Julio, un joven que estudia Derecho y del que Irene se enamora en el preestreno de una película.

En una entrevista reciente, Montero dijo: "Después de tanto thriller y tanto drama, y como sigo con Élite que siempre estamos revolucionados y con mucha tensión, me apetecía hacer algo que fuese agradable de ver, de buen rollo, y creo que sé escribir ese tipo de cosas y me dejé llevar". "Me hacía gracia la idea de que una aspirante a directora de cine a la que le gustan las comedias románticas estuviera viviendo una", detalló sobre la serie.

Carlos González, Blanca Martínez, Roser Vilajosana, Albert Salazar, Alejandro Jato y Kyle Scudder completan el elenco de la nueva mini-novela de Netflix.