¿Por qué el 11 de octubre es tan especial en Juego de Gemelas?

La película que catapultó la carrera de Lindsay Lohan, en el papel de las gemelas Annie James y Hallie Parker se estrenó en 1998 bajo el título en inglés, de The Parent Trap y fue dirigida por Nancy Meyers.

Al ritmo de “Lis for the way you look at me” celebramos el día de Juego de Gemelas. La reconocida película llegó a la pantalla de los cines en enero de 1998. Sin embargo, hoy no festejamos específicamente su estreno. Cada 11 de octubre celebramos el cumpleaños de las gemelas que tanto han divertido nuestro corazón: Annie James y Hallie Parker.

El día de “Juegos de Gemelas” surge básicamente por el guion de la película, ya que las hermanas cumplen el mismo día, 11 de octubre. En la película, las dos niñas se ven castigadas en una cabaña después de hacer algunas travesuras en el campamento de verano. Aquella tarde y noche las niñas empiezan a fraternizar, revelando datos personales de cada una.

Cuando por fin dicen su fecha de nacimiento, es decir, su cumpleaños, ambas caen en la cuenta que su parecido y que sus familias monoparentales no son una simple casualidad. Es allí mismo cuando deciden hacerse pasar la una por la otra para conocer a sus padres. La escena que hoy celebramos es una de las más icónicas de la película. Quizás uno de los grandes motivos por los que miramos esta película una y otra vez.

El contexto de esta escena es que ambas niñas se encontraban en aislamiento por haber incumplido las reglas del campamento Walden donde pasaban el verano. Y fue acá cuando ellas comienzan a amigarse y darse cuenta que no son personas desconocidas, sino que en realidad son familias.