Por los 40 años de Thriller, lanzan una edición de lujo

El álbum Thriller fue uno de los álbumes más icónicos de Michael Jackson y este 30 de noviembre cumplirá 40 años, por lo que fanáticos de todo el mundo organizaron diferentes eventos.

Como parte de esta celebración, se organizarán eventos para fans en todo el mundo, todos gratuitos para el público, incluyendo experiencias inmersivas, proyecciones del documental “Thriller 40” y otras fiestas para fans.

El lanzamiento de la Edición Deluxe, incluye la pieza original, un cd extra de demos y rarezas, 15 pistas digitales y una portada de lujo.

Con clásicos como el tema que da nombre a la placa, "Beat it", "Billie Jean", "Wanna Be Started Something" y "The Girl Is Mine" a dúo con Paul McCartney, "Thriller" es el disco más vendido de todos los tiempos, con más de 100 millones de ejemplares.

Lanzado el 30 de noviembre de 1982, el fenómeno Thriller revolucionó la música, los estándares de video y la coreografía a través de las innovaciones de Michael para fusionar el sonido y el arte visual, cuya influencia todavía se siente hoy en día.

El álbum, el sexto de estudio del artista, permaneció durante 500 semanas en la lista de discos más vendidos, y consagró a Michael Jackson como el "Rey del Pop". Además, Thriller ganó un récord de ocho premios Grammy y, con más de cien millones de copias vendidas, es el álbum más vendido de todos los tiempos y el primer álbum en ser certificado triple diamante por la RIAA.