Polémica: Cinthia Fernández sorteará los inodoros de su casa por Instagram

La mediática Cinthia Fernández siempre comparte su día a día a través de su cuenta de Instagram. Allí sube entretenidas historias sobre su vida como mamá y protagoniza en ocasiones una simpática dinámica junto a un oso peluche. En las últimas horas, lanzó una particular campaña para sortear los inodoros de su casa.

Como era de esperarse, rápidamente tuvo respuestas positivas y otras no tanto.

De acuerdo a lo que la misma mediática explicó, pronto comenzará una serie de refacciones en su residencia en Escobar para acondicionar sus cinco baños. Según detalló, la alta “toxicidad” de las aguas en la localidad que “destruyó” canillas, sistemas de drenaje y, por supuesto, los cinco inodoros y cinco bachas (al menos estéticamente), aunque la mediática asegura que están completamente funcionales.

La curiosidad sobre este concurso es que estos aparatos vienen con detalles a considerar. La misma Cinthia quiso aclarar términos al respecto para evitarle sorpresas a la persona ganadora. En principio, hay manchas de sarro visibles. Al respecto comentó, “¿Ven esas manchas? No es suciedad, eso es mancha de sarro. Todos los inodoros están así. No somos sucios, es el sarro que me destruye absolutamente toda la casa”, comentó.

Para participar, los interesados deben estar atentos a las historias que la bailarina subirá a la red social, y en las últimas horas dejó una cajita de comentarios para que allí expliquen por qué quieren ganarse los inodoros usados, tal como ella remarcó varias veces frente a cámara.

Además, cabe destacar la letra pequeña del concurso: Cinthia no se hará cargo del traslado del artefacto de baño. Quien resulte ganador deberá cubrir el flete.

Cinthia Fernández comenzó el 2023 con el pie izquierdo. El pasado martes 3 de enero se le inundó su casa y no le fue nada fácil conseguir un plomero que le resolviera el problema. Indignada, estalló contra las personas del rubro: “Falta cultura de trabajo”.

Tras finalizar la emisión de Nosotros a la mañana (eltrece), la panelista recibió un mensaje en el que le informaban que se le estaba inundado su casa.

Según comentó en sus historias de Instagram, enseguida se puso en campaña para encontrar alguien que le pudiera resolver el problema y solo uno le atendió la llamada.

“Lo más loco es no encontrar un solo plomero. Uno vino y me dejó estos agujeros. Desapareció, se lo tragó la tierra. Lo llamás y el celular no es más de él. Tres plomeros.

Parece que son millonarios o no sé. No se puede creer, un rubro... Igual que en la carpintería. Tremendo”, se quejó.